Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

L’oligarca involontario. Urbano Cairo, editore bifronte. Da un lato il Corriere della Sera con la barra dritta contro la guerra di Putin. Dall’altro La7 e il suo caos feudale di talk filorussi. Conviene correre il rischio di farsi confondere con Byoblu? - di Maurizio Crippa

Per un pugno di share. La televisione non è al servizio dei russi o della Nato. Con il canone o senza, è prima di tutto al servizio di se stessa. Guardate i talk-show. Sfide alla “O.K. Corral” per grattare il fondo del barile di un palinsesto che non ce la fa più - di Andrea Minuz

Ritorno alla Ceca. Ricordate la Comunità europea del carbone e dell’acciaio? Guerra e crisi energetica ci spingono indietro di cinquant’anni - di Stefano Cingolani

Il suicidio russo. Decrepito, spopolato e molto islamico. L’impero collasserà per la demografia. Putin ha tanti carri armati, ma pochi bambini - di Giulio Meotti

I calcoli del dragone. Il mondo tripolare immaginato da Mao e le scelte di Xi. Perché alla Cina non conviene la guerra di Putin - di Siegmund Ginzberg

La strada verso casa. Sally Rooney, Jane Austen, Elena Ferrante: la calamita del piccolo spazio e del primo grande amore - di Annalena Benini

Creator, salvali tu. I mostri non rovinati da instagram. Politici che fanno gli influencer e influencer che si buttano in politica. A Roma “ho preso il muro fratellì”, sbattendo contro il muro, mentre Milano è capitale dei sogni (e incubi) social. I libri di Filippo Ceccarelli e Irene Graziosi - di Michele Masneri

L’italia nascosta. Basta pacchetti tutto compreso, il turismo lento riscopre la provincia. A piedi o in bici, ecco le vie dimenticate dove passa il nuovo Grand tour - di Enrico Brizzi

Il comico sceso dalla luna. Ritratto di Valerio Lundini dopo il trionfo del 1° maggio. La libertà di non chiedersi: “A quale audience mi rivolgo?” - di Marianna Rizzini

Mozart ci parla. L’espressione di sentimenti non è mai lo scopo delle sue sinfonie ma penetra inconsapevolmente. Così la musica arriva al culmine - di Stefano Picciano

Le cerimonie dell’addio. Da Diderot a Emily Dickinson, da Sibilla Aleramo a Kafka, le lettere che salvano la vita quando l’amore si spezza - di Gaia Manzini

Nuovo Cinema Mancuso. I film della settimana sceltie e recensiti da Mariarosa Mancuso