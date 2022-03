Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

Il grande show della guerra. Personaggi e interpreti, reduci e combattenti dello spettacolo messo su dalla tv per raccontare la tragedia dell’Ucraina, invasa e bombardata dai carri armati di Putin. Il valzer degli esperti e il teatro del dolore: catalogo delle scempiaggini - di Andrea Minuz

Banchi d’amore. Il primo giorno di scuola di due bambini ucraini in Italia, al sicuro. Il linguaggio dell’accoglienza, complesso e delicato, che cambia - di Marika Surace

Un po’ di ucraina in casa. La storia di chi è scappato dalla guerra e di chi ha accolto. Ma il suono delle bombe non si dimentica facilmente - di Silvia Nucini

Censura e castigo. Scrittori, musicisti, registi e filosofi russi. In più di un mese di guerra la cancel culture ne ha approfittato per portarsi avanti col lavoro - di Giulio Meotti

Non un centimetro a est. Putin e la retorica della “Russia umiliata” dall’Occidente per una “promessa tradita” che non è mai esistita - di Luciano Capone

La disinformatia. Dal traffico di organi all’Hiv diffuso volontariamente. L’antica tradizione russa di manipolare le informazioni e diffonderle - di Maurizio Stefanini

Tre scudi per l’America. Dollaro, petrolio, geografia. Perché gli Usa resteranno comunque al riparo dal conflitto che sconvolge l’Europa - Stefano CIngolani



Le tante Ucraine del mondo. Sangue e pogrom la maledizione delle terre di mezzo. La tragica epopea di Mazeppa, l’eroe cosacco esaltato da Byron ed esecrato da Puškin. Le identità nazionali si fanno anche con la propaganda, e c’è sempre chi resta stritolato - di Sigmund Ginzberg

Diecimila metri di paradiso. Dal lusso all’arte. Il Metaverso di Dior è a Parigi, ed è tutt’altro che virtuale. A colloquio con il ceo Pietro Beccari - di Fabiana Giacomotti

Sono in vendita. Eccoci, siamo diventati il salumiere e il salume: l’anima e il commercio coincidono nel nostro nuovo egocentrismo di massa - di Annalena Benini

Nuovo Cinema Mancuso. I consigli e le recensioni delle pellicole oggi in sala, di Mariarosa Mancuso

La texana del Caravaggio. Protagonista dell’asta “del secolo”. Rita Boncompagni Ludovisi, una vita da San Antonio a Sant’Ignazio - di Michele Masneri

Il Rinascimento in movimento. Il più grande scultore di sempre, o il più grande artista della sua epoca. Donatello trasformò la materia in narrazione viva ed emozionale. E aprì la strada alla pienezza del Cinquecento. Una grande mostra a Firenze - di Maurizio Crippa