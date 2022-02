Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale.

Il fascino dell’ambiguità. Ogni esistenza ha la sua epica. Non c’è peccato senza redenzione, non c’è bugia senza perdono. Gli uomini sono sempre dei liceali in gita, seduti in pullman nelle ultime file. “Le vie dell’Eden”, l’ultimo libro di Eshkol Nevo - di Annalena Benini

Feluche d’Italia. Piaceri e doveri dei diplomatici. Si comincia da Bruxelles, la città dei tre ambasciatori, della Ue, e dell’innovazione ritrovata - di Michele Masneri

La russificazione di Gogol’. L’autore de “Le anime morte”, tormentato e smarrito, era ucraino ed europeo. Mosca lo usò anche da morto - di Stefano Cingolani

Nemica carne. David Haziza, giovane filosofo francese, va all’attacco di un mondo asettico e asessuato, igienista e robotizzato che teme ogni desiderio - di Mauro Zanon

Sabaudia, tramonto italiano. Dal Duce a Totti alle inchiestuzze sul “sistema”. Il fascino metafisico della Crimea romana vista dal nord

L’Antartide nero di Shackleton. Lui naufragò ma guidò la spedizione più temeraria del mondo. Si tenta l’ennesimo recupero dell’Endurance, la nave inghiottita dai ghiacci nel 1915. Il capo della missione incarna l’istinto dell’uomo esploratore e la lotta per la sopravvivenza - di Francesca d'Aloja

Moda di guerra. Prima la pandemia, poi l’invasione della Russia in Ucraina e quindi le sanzioni. Che cosa può fare il settore del lusso per trasformarsi - di Fabiana Giacomotti



Uno, dieci, cento Pasolini. Da dimenticare quello del “Palazzo”, di “Io So” e dei “Ragazzi di vita”. Affascinante il self made man nell’industria culturale degli anni Cinquanta, più attento al successo che alle manie di persecuzione - di Andrea Minuz

La vita sottosopra. Il terremoto che è distruzione e perdita, ma a volte anche cambiamento e ricostruzione. Tra speranza e miracoli, il nuovo libro di Nadia Terranova - di Gaia Manzini

L’età della gioia. Canta come se avesse ancora diciassette anni, ma la sua non è solo un’esplosione d’energia. I sogni, le speranze e l’ottimismo vitale di Gianni Morandi: “Quei ragazzi nuovi che cantano lo fanno sempre con un velo di malinconia” - di Francesco Palmieri