Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

La Quinta colonna. Da Mani Pulite alla Trattativa, i processi di piazza hanno lunga tradizione. Célestin Guittard guardava la ghigliottina di Luigi XVI. Oggi ovunque ci sia un magistrato che cerca l’onnipotenza lì c’è un giornalista che lo serve fedelmente - di Giuseppe Sottile

La buona trivella. Per anni l’asse eco-populista ha bloccato la crescita e l’indipendenza energetica dell’Italia. Ecco il piano di Draghi e Cingolani per il metano - di Stefano Cingolani

Il lobbista tedesco. Incarichi d’oro e sostegno politico. Così l’ex cancelliere Gerhard Schröder tiene in ostaggio il governo di Berlino - di Flaminia Bussotti

Lessico famigliare. “Percorso”, “ragionamenti”, “stallo”, “decantazione”. Tornano le parole chiave e quell’antica saggezza della Prima Repubblica - di Francesco Cundari

Milano degli spiriti. C’è quella novecentesca di Saibene e quella fluida di Bazzi. Una città in movimento, due racconti a confronto - di Michele Masneri

Sbandamenti e rivoluzioni. Il gran programma del Vaticano III per una chiesa democratica. Il Sinodo tedesco vota le sue proposte rivoluzionarie da sottoporre all’approvazione “del Papa o di un Concilio”. L’obiettivo è di fare in modo “che non comandi più uno solo” - di Matteo Matzuzzi

Lo scandalo perduto. I corpi nudi non bastano più. Da Achille Lauro alla “Thaïs”di Olivier Py alla Scala, appello per una nuova eresia artistica - di Fabiana Giacomotti

La madre geniale. Mise al mondo molti figli. L’ultima, Goliarda Sapienza, divenne più famosa di lei. Maria Giudice è stata la leonessa del socialismo italiano - di Sandra Petrignani

La dolce malerba. Per alcuni sono erbacce da gettare alle ortiche, per altri una fonte di creatività. Ma i dialetti italiani dicono soprattutto qualcosa di noi - di Michele Magno

Nuovo Cinema Mancuso. Le recensioni dei film in sala, a cura di Mariarosa Mancuso

Quadri di sangue e dolore. Tracey Emin era la pazza di Margate, le sue opere intime e selvagge hanno sconvolto il mondo dell’arte inglese. La malattia non l’ha spezzata, e ora è tornata nella sua provincia disastrata per aiutarla a guarire com’è guarita lei - di Cristina Marconi