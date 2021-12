Il Foglio Arte, Il Foglio Sportivo e gli inserti. Cosa trovate nel Foglio in edicola

Come tutti i fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. In più trovate anche il mensile curato da Francesco Stocchi e l'inserto sportivo a cura di Umberto Zapelloni

In concomitanza con le festività di fine anno il Foglio del fine settimana esce di venerdì. All'interno trovate anche Il Foglio Arte, mensile curato da Francesco Stocchi, e il Foglio Sportivo. In più come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di giovedì)

Le eminenze del Quirinale. Segretari generali, consiglieri diplomatici, consulenti politici. Il potere del Colle somiglia a un romanzo gotico, tra oscuri palazzi e figure che si muovono nell’ombra. E che, alla luce del sole, rischiano di evaporare - di Francesco Cundari

Regina di cuori. La sovrana più amata festeggia i settant’anni di regno tra scandali e incertezze. Perché cosa succederà dopo Elisabetta II è ancora un mistero - di Cristina Marconi

Il secolo di Caprioli. Era l’altro Sordi. Napoli, Parigi, e quattro film di culto che hanno raccontato un’Italia modernissima e nascosta - di Michele Masneri

L’ultimo segreto. Per anni la giovane studentessa Claire fu l’ossessione del settantenne François Mitterrand. Un libro su un amore inconfessato e tormentato - di Marina Valensise

La memoria condivisa non esiste. Foibe, pulizia etnica, genocidio. Le lingue del ricordo. Quando a Basovizza l’Italia e la Slovenia si tennero per mano - di Adriano Sofri

C'era un altro Pasolini oltre la Manica. Era il poeta Philip Larkin. Uno amava Gramsci, l’altro la Thatcher; uno diffidava della civiltà occidentale, l’altro se ne disinteressava. L’ambiguità del poeta inglese che amava il jazz, e oggi è il più instagrammato di tutti - di Claudio Giunta

Il voyeurismo d’alta moda. Oggetti digitali che si possiedono, ma solo online. La pandemia ci ha insegnato che la bellezza si guarda ma non si tocca - di Fabiana Giacomotti

I nostri fantasmi. E’ un bambino vestito da frate. Ma il monaciello, evocato dal film di Sorrentino, è pure l’archetipo napoletano della vita che è casa e rifugio - di Francesco Palmieri

Polvere di stelle. Sui social o sulle app, personalizzati e glamour, siamo di nuovo tutti pazzi per gli oroscopi. Per i millennial è la risposta a incertezze e precarietà - di Giulio Silvano

Nuovo Cinema Mancuso. Una pagina di recensioni a cura di Mariarosa Mancuso

Le bonifiche dei miracoli. Altro che chip e semiconduttori. La pandemia ci ha fatto riscoprire l’importanza dell’agroalimentare e il gioco geopolitico delle sementi. Anche Eni e Intesa ora investono sui nostri campioni nazionali. L’eccellenza di Ferrara - di Stefano Cingolani