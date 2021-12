Review, Il Foglio Sportivo e gli inserti. Cosa trovate nel Foglio in edicola

Come tutti i fine settimana nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. In più trovate anche il mensile curato da Annalena Benini e l'inserto sportivo a cura di Umberto Zapelloni

In concomitanza con le festività natalizie il Foglio del fine settimana esce di venerdì. All'interno trovate anche Il Foglio Review, mensile curato da Annalena Benini, il Figlio e il Foglio Sportivo.

Natale, bella festa pagana. Viva la festa pop e familiare, mangiona e spendereccia come un Ferragosto con la neve. Gesù Bambino ha perso posizioni, ma i riti della nascita-rinascita ci salvano dai veri nemici dell’umanità: i moralisti e i tradizionalisti - di Maurizio Crippa

La danza del virus. Le mutazioni di questa pandemia e le risposte politiche sempre uguali. Ma prima o poi anche noi dovremo imparare a ballarci su - di Gilberto Corbellini e Alberto Mingardi

Il poeta nascosto. Chi è Tommaso Pignatelli? Storia di “un’eminente figura del Parlamento” e di una rivalsa delle lettere sulla politica - di Francesco Palmieri

Un seme inquieto. Anthony Burgess, che cinquant’anni fa ispirò Kubrick. Irriverente, visionario e negletto, lo scrittore era allarmato dalla crisi di civiltà - di Giulio Meotti

Il vero complotto d’America. Abbiamo letto gli ultimi documenti desecretati dalla Casa Bianca sull’assassino di Jfk: il mistero è ancora lì - di Stefano Pistolini

Personaggi e interpreti del grande presepe italiano. Natale ansioso, sgangherato, scombinato, senza Dpcm ma con i Re Magi viventi di Giorgia Meloni. I film delle feste passano dalla sala al salotto: i Ferragnez e i ricconi di “Succession” - di Michele Masneri e Andrea Minuz

Versi come neve. Il segreto della poesia di Antonia Pozzi va cercato sulle sue montagne. Dalle Dolomiti alla Grigna, la solitudine della scrittura e dell’ascensione - di Gaia Manzini

L’avventuriera del folk. Joni Mitchell è stata un’icona della musica. Ma pur di restare fedele a sé stessa ha pagato un prezzo altissimo - di Marco Ballestracci

Libri antivirali. Un atto solitario, che richiede sforzo e concentrazione, e aiuta a combattere l’angoscia. Così la lettura è diventata legittima difesa - di Michele Magno

Nuovo Cinema Mancuso. Una pagina di recensioni a cura di Mariarosa Mancuso

La Guerra congelata. Il conflitto di quasi settant’anni fa in Corea finì con un armistizio, che ora Seul vuole trasformare in un trattato di pace. Ma a dieci anni dalla presa del potere di Kim Jong Un, le famiglie divise, i test atomici e le provocazioni sono ancora lì - di Giulia Pompili