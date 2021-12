Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

Il destino degli influencer. Basta con gli umani, è l’ora dei virtuali. Piangono, soffrono, vendono proprio come noi, e in più non si prendono il Covid. Dal Giappone agli Stati Uniti marchi e aziende investono sempre di più su di loro - di Michele Masneri

La guerra tech. Dati, innovazione, spionaggio. La Cina è una potenza dell’intelligenza artificiale. Ma l’arma segreta dell’America si chiama democrazia - di Giulia Pompili

Giuramento senza Dio. In Germania sempre meno ministri pronunciano l’invocazione al Cielo. Le chiese si svuotano, e la politica s’adegua - di Flaminia Bussotti

Tutti al tavolo. L’ultimo invito lo ha fatto Salvini. Nel teatrino politico è sempre il primo passo, o l’ultima risorsa. Che si vada già mangiati oppure no - di Francesco Cundari

La festa dell’okkupazione. Così i collettivi di destra e di sinistra si contendono i licei ai danni degli studenti. Un viaggio fra le scuole capitoline - di Luca Gambardella

L'antitrust e i suoi fratelli. Un viaggio tra i guardiani delle regole. Sono diciotto le istituzioni indipendenti, ognuna con le sue funzioni e finalità. Servono davvero tutte? Dalla Consob all’Agcom, questo mondo di acronimi è un po’ confuso - di Stefano Cingolani

Signora bestseller. Le mille straordinarie vite di Luciana Boccardi, la “signorina Crovato” un po’ Oliver Twist, un po’ Heidi, contro il “femminismo da aperitivo” - di Fabiana Giacomotti

Il Natale di Pulcinella. Non c’è bisogno della protezione dell’Unesco per la maschera simbolo di Napoli. Tra le statuine del presepio ora c’è pure Greta - di Francesco Palmieri

Galeotta fu Capri. C’è un sacchetto di mandorle e una passione, quella tra il filosofo Walter Benjamin e Asja Lacis, al centro del dibattito culturale europeo del Novecento - di Giuseppe Marcenaro

Nuovo Cinema Mancuso. Una pagina di recensioni a cura di Mariarosa Mancuso

Grandi dimissioni chiringuito. Il Milanese Imbruttito si è stancato di “correre per fatturare”. Un film comico coglie un fenomeno attuale: milioni di persone lasciano il posto fisso per cercare un lavoro e una vita migliori. Rivoluzione o anche un po’ di fancazzismo? - di Maurizio Crippa