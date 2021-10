Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale.

L’invasione dei talk. Non risparmiano neanche “Un posto al sole”. Fan in rivolta a Napoli e non solo per lo spostamento di orario della soap più longeva d’Italia. La trattativa Rai-palazzo Palladini. E’ stata la mano di Minoli - di Michele Masneri



Onde radicali. La segreteria telefonica, le sedute in Aula e le voci. Un documentario sulla radio di Pannella che è stata anche la coscienza civile del paese - di Andrea Minuz

La destra che svanisce. Perché la lunga e silenziosa crisi dei “moderati” è un serio problema per il futuro delle democrazie europee - di Luciano Capone

Il cane di paglia. Lars Vilks, morto sotto scorta e censurato anche ora che non c’è più. La tragedia di un artista cancellato per “offesa all’islam” - di Giulio Meotti

Una Cgil di lotta e di abbracci. I rapporti con il governo e Confindustria, le sfide del futuro. Ritratto del sindacato che i neofascisti volevano assaltare - di Stefano Cingolani

Il manifesto di Bari Weiss. Il coraggio ci salverà dai disastri della cancel culture. Nel 2020 si è dimessa dal New York Times. Ha accusato il giornale di farsi dettare la linea dagli utenti su Twitter . Ora svela i segreti della Rivoluzione culturale e dei suoi adepti codardi - di Bari Weiss

Il bivio tra silenzio e musica. Ci sono quelli che fanno show e pubblicano un disco all’anno per paura di essere dimenticati. E poi c’è Tom Waits - di Marco Ballestracci

Ode ai francobolli. Le cartoline resistono, ma trovare il quadratino per spedirle oggi è una missione impossibile. Eppure hanno fatto parte della nostra storia - di Enrico Brizzi

Vecchi ma belli. Colpiti dalla pandemia, trasformati in consumatori, obbligati al giovanilismo. Ma l’età senile è quella più vicina all’adolescenza - di Michele Magno

Nuovo Cinema Mancuso. Una pagina di recensioni a cura di Mariarosa Mancuso

La scrittura del caos. Raccontare le vite altrui attraverso il romanzo, senza offendere nessuno. E poi la potenza del linguaggio che sfida Israele e Palestina , l’Afghanistan e quella fotografia di James Foley. Una chiacchierata con Colum McCann - di Francesca Pellas