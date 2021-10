Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale.

Vite di santi e santoni. Un diluvio di biografie e autobiografie. Prima servivano per consegnare all’eternità gli uomini illustri, oggi sono alla portata di tutti. Non si contano i documentari: da Scalfari alle “illuminate”. Attesa per il boom dei Ferragnez - di Michele Masneri

Mister tir. Ah, se i camion potessero parlare. La pandemia ha colpito duro, ma il problema restano il gasolio e le autostrade. Consigli non richiesti – di Stefano Cingolani

La tv delle imposture. Finalmente tre magistrati picconano il circo mediatico-giudiziario e condannano la spettacolarizzazione del dolore – Riccardo Lo Verso

Bologna felix. Ritratto del sindaco Matteo Lepore, partito dalla periferia per arrivare a Bruxelles e poi tornare. Il suo superpotere è una mascherina rosa - Marianna Rizzini

Il destino di un guastafeste. È una categoria ben precisa della politica. Renzi, Calenda, e tutti i bulli un po’ piacioni che rompono le regole - di Francesco Cundari

La donna e la scienziata. Vita felice e scandalosa di Marie Curie, processata come Dreyfus. Il dolore pazzo per la morte di Pierre Curie e il nuovo amore per Paul Langevin. Le lettere rubate e pubblicate dai giornali. Cercarono di distruggerla mentre vinceva il secondo Nobel - di Annalena Benini

Oliva dice no. Il matrimonio riparatore, il delitto d’onore e una scelta liberatoria. Un romanzo sul rapporto viscerale dei padri e delle figlie che crescono - di Gaia Manzini

I fiumi volanti di Salgado. L’Amazzonia, l’ossessione per gli alberi e la scoperta dei vapori vaganti. Parla uno dei più grandi fotografi viventi - di Vittorio Bongiorno

Dante era qui. La Selva oscura si trova probabilmente nella Lunigiana, che non è celebre come la Val d’Orcia, ma è un luogo di mistica letteratura - di Marco Ballestracci

Nuovo Cinema Mancuso - le recensioni dei film in sala di Mariarosa Mancuso

Cancelleranno gli italiani. Mettiamo il caso, non tanto remoto, che la cancel culture sbarchi qui e prenda di mira le commedie di Sordi o di Totò. Apriti cielo: scoprirebbe razzismo, sessismo, schiavismo. Insomma i vizi del Bel paese. Un libro fa l’elenco dei peccati - Andrea Minuz