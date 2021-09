Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

Il paradiso della televisione. Che cosa rappresentò, trent’anni fa, “Non è la Rai”, la trasmissione inventata da Gianni Boncompagni e trasmessa dalla tv del Cavaliere. Rivoluzionò il mezzogiorno italiano. Ma fu anche il grande banco di prova dell’antiberlusconismo - Andrea Minuz

Lo sposo afghano. Il ritorno dei talebani è “la tomba delle illusioni occidentali” sull’islam. Intervista alla scrittrice Phyllis Chesler, che celebrò le sue nozze a Kabul - Giulio Meotti

Il voto delle due Germanie. Riaffiora prepotentemente la vecchia e mai assorbita frattura tra est e ovest. Protagonista Scholz, candidato dell’Spd - Flaminia Bussotti

Le ali della Dna. Quelli dell’Antimafia non hanno catturato Matteo Messina Denaro. In compenso, da Grasso a Roberti, hanno spiccato il volo in politica - Ermes Antonucci

Le ombre del Viminale. Da Scelba a Cossiga a Pecchioli, fino alla contrapposizione tra Salvini e Lamorgese. Misteri e rivalità degli Interni - Francesco Cundari

Lo “Stile Alberto” in libreria. Il vasto mondo nascosto dietro ai libri del mio Arbasino. Personaggi e interpreti di una colossale opera letteraria. Il diario di un inseguimento, tra pranzetti e cenette, tra viaggi e sparizioni, e un universo che sembra sempre “Fratelli d’Italia” - Michele Masneri

Bavagli furiosi. Non solo Lino Banfi. Da Dante a Rocco Siffredi, l’Italia è piena di richieste di censura più puritana che politica. Un campionario - Maurizio Stefanini

Il samurai dei media. Criminale o mogul, sportivo o spia. Shoriki Matsutaro non fu solo un editore. Rese lo Yomiuri il giornale più letto al mondo - Stefano Cingolani

Bari, si stampi. Il capoluogo pugliese è il luogo di attrazione per tutti i supermercati che vogliono i volantini del tre per due. Un business milionario - Fabiana Giacomotti

L’utopia del Covid zero. È fallita l’idea di far sparire il virus dalla faccia della terra. L’unica strategia che resta è quella della convivenza. Bisogna riscoprire la simpatia reciproca, anche con i complottisti e i No vax, o si rischia la frattura definitiva - Gilberto Corbellini e Alberto Mingardi