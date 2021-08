Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale.

Desenzano, tu sei la mia patria. Ritratto della città sul Garda che dopo il trionfo olimpionico di di Marcell Jacobs è diventata la capitale dell’Italia che vince. Analisi del “Fattore D”. Qui il lago ha il fascino del mare. Una Riccione d’acqua dolce - di Michele Masneri

Inchiesta delle mie brame. Quando le indagini e i processi diventano lo specchio del pubblico ministero, perché trovare i colpevoli non basta - di Riccardo Lo Verso

L’altro Murdoch. Axel Springer, l’editore che rese la Bild Zeitung il tabloid più venduto in Germania. E dopo la rivoluzione nella carta, ora la sfida digitale - di Stefano Cingolani

Addio alle armi. Dalla creazione del kung fu a Luigi Busà. I campioni di karate a Tokyo 2020 raccolgono il testimone di una storia millenaria - di Maurizio Stefanini

Due inni, due Italie. Destra e sinistra, amor di Patria e Resistenza. Eppure oggi la contrapposizione tra Mameli e “Bella ciao” va rivista - di Andrea Minuz

La Roma degli spiriti in una fiction che nel 1971 spiazzò tutti. Con Ugo Pagliai e Carla Gravina, per cinque domeniche irretì e inquietò un’audience di 15 milioni di italiani. Era la risposta della tv alla montante domanda di mistero di quegli anni - di Francesco Palmieri

L'affaire Lebovici. Era il padrone invisibile del cinema francese, l’editore “contro” amico di Debord. Fino al misterioso, tragico epilogo - di Francesca d'Aloja

La danza del Papa. Nella pièce “The White Helicopter” Michail Baryšnikov veste i panni di Benedetto XVI: ennesima prova di un umile superdivo - di Marinella Guatterini

Il piccolo Po. Il triangolo della Bassa tra Cremona, Parma e Piacenza: una “petite capitale” (ora anche della Cultura) e tante memorie e baruffe intorno - di Marco Ballestracci

Nuovo cinema Mancuso. Una pagina di recensioni cinematografiche a cura di Mariarosa Mancuso

A spasso con Lucifero. Pochi in giro per Roma nelle ore più calde, e tutti derelitti. Le labbra secche, la schiena allo stato liquido e la voglia di leccare i gradini di Trinità dei Monti per reintegrare i sali minerali. Il sesso, un disastro anche solo da immaginare - di Saverio Raimondo