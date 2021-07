Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale.

Storia universale del sorriso. Ora che le mascherine stanno sparendo dalle nostre facce, che si cammina e si parla con la faccia nuda, la curiosità ha di nuovo un senso. Ricordate lo sguardo di luce col quale Anna Karenina cambiò il mondo e la letteratura? di Annalena Benini

I poker di Cimbri. Ha rilanciato il gruppo e le coop. Ora vuole trasformare la finanza. Il grande balzo in avanti di mister Unipol, motore dei nuovi poteri - di Stefano Cingolani

La giustizia delle gabbie bianche. Mori, Subranni, Cortese, Ciancio. Storie di vite bruciate dai processi senza fine. Le ragioni? Chiedetele a Brusca - di Giuseppe Sottile

Un alieno a Roma. Ernesto Nathan conquistò la capitale. Fu sindaco fondamentale ma non celebre: non era cattolico, né romano, né italiano. Un libro - di Michele Masneri

La resurrezione di Lutero. La minaccia alla Chiesa arriva dalla Germania, non dall’America. La soluzione possibile è il Sinodo convocato dal Papa - di Matteo Matzuzzi

Deborah o Maddalena? Ogni nome rivela una cultura. Tradizioni famigliari oppure mode del momento, eredità o devozione mistica. La scelta dei nomi è sempre più complicata non solo per i neogenitori ma anche per gli scrittori e gli sceneggiatori. Indagine - di Francesco Palmieri

Genio e depressione. La vita drammatica di Mark Oliver Everett, che invece di mollare ha scritto “Novocaine” - di Francesca d’Aloja

Reali in vetta. La regina Margherita fuggiva in montagna per trovare l’anonimato, le sfide e soprattutto l’amore. Così è nata la sua capanna sul Monte Rosa - di Gaia Manzini



Amate reliquie. Dalla scarpetta di Maria Antonietta al tovagliolo di Luigi XVI fino alla virilità di Napoleone. Altro che santi, i collezionisti vogliono la storia - di Giuseppe Marcenaro

Nuovo cinema Mancuso. Come ogni weekend nel Foglio c'è una pagina di recensioni cinematografiche a cura di Mariarosa Mancuso

Oriettona forever. Da “Fin che la barca va” a “... e poi me ne restano mille”. La canzone dell’estate è esplosa grazie alle paillettes della mitologica Berti. Fedez e Achille Lauro sono annientati dalla sua presenza. Ora la musica leggera guarda al passato - di Simonetta Sciandivasci