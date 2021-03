Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 23 di venerdì)

Chiacchiere invecchiate in tv. Il silenzio di Draghi ha spiazzato i talk-show. Il dibattito si sposta verso la formula Virologi & Vaccini. O verso il trash. L’effetto nostalgia per “Conte Illimani” e Beppe Grillo che vuole il ritorno a Tribuna politica. Aridateci Jader Jacobelli - di Andrea Minuz

Razza tamarra. Narcisismo estremo, un camp libero e indefinito. Da Sanremo al Grande Fratello, dov’è finito il maschio italico? - di Michele Masneri

La curva di Via Veneto. È il luogo dove si fronteggiano il ministero del Lavoro e quello dello Sviluppo economico. Lo snodo chiave del governo - di Stefano Cingolani

Gli omologati. “L’arte politicamente corretta è brutta e organica al grande mercato delle minoranze”. Intervista a Isabelle Barbéris - di Giulio Meotti

Sorpresa, Dio non è morto. Il nichilismo del nostro tempo è un problema concreto e una possibilità da cogliere. Parla il filosofo Costantino Esposito - di Matteo Matzuzzi

Soffriva di calcoli renali. Montaigne in Italia per un viaggio di dolori e meraviglie. Il dettagliato e pettegolo diario di un pellegrinaggio dell’autore degli Essais tra le città termali, nella speranza di essere liberato dal suo male. Il giallo che accompagna l’estensore del voyage - di Giuseppe Marcenaro

Un Gattopardo di nome Jagger. Il cantante degli Stones ha scelto il buen retiro. L’Inghilterra e la nobiltà siciliana, come nel romanzo di Tomasi di Lampedusa - di Salvo Toscano

Una Pasqua di danza . Dall’Antico Testamento a oggi, movimenti e coreografie hanno costruito l’identità ebraica. Arriva Pèsach e si balla - di Marinella Guatterini

Madame Ose’. I clienti sono ricchi, politici e rockstar. Les Chandelles è il club per scambisti più raffinato ed esclusivo di Parigi. La sua fondatrice lo racconta in un libro - di Mauro Zanon

Nuovo Cinema Mancuso. Le recensioni cinematografiche di Mariarosa Mancuso

Ed è già sapore di mare. Ad agosto pandemia non ti conosco. Campeggi, appartamenti, bed & breakfast. Il boom di prenotazioni per la prossima estate, soprattutto in Italia, somiglia a un rito liberatorio. Se pensi alle vacanze significa che sei ancora vivo - di Simonetta Sciandivasci