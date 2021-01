Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale

Netflix siamo noi. Ieri Pier Paolo Pasolini e Dino Risi, oggi “SanPa”, “L’isola delle rose”, “Suburra” o “Sotto il sole di Riccione”. Così l’algoritmo del colosso californiano ha catturato, prima dell’invasione, gusti e tendenze degli spettatori italiani - di Michele Masneri e Andrea Minuz

L’oro del reno. Armin Laschet, il successore della cancelliera Merkel, viene dalla regione della Germania che guarda di più verso occidente. Come Kohl e Adenauer - di Stefano Cingolani

Il manicomio dei moralisti. “L’indignazione è la nostra religione”, dice Alexander Grau. “E’ l’ideologia ideale della società narcisistica” - di Giulio Meotti

Togliatti val bene una fiction. Nella vita del primo segretario del Pci c’è la rivoluzione, l’amore segreto, la spy story. Altro che centenario - di Francesco Cundari

Profumo d’avvocato. Ritratto benevolente di una professione: dal Titta di Fellini all’Hook di Spielberg fino a Giuseppe Conte, diventato per caso capo del governo - di Simonetta Sciandivasci

Non per studio ma per amore. Il verso giusto dei grandi poeti d'Italia. Fino a qualche decennio fa la poesia era parte integrante della nostra formazione culturale. Ora è sostituita da surrogati più luccicanti. Uno dei maggiori linguisti ha messo ordine nelle nostre liriche per farci riscoprire l’arte più pienamente umana - di Claudio Giunta

Se vogliamo tutti lo stesso cane. Siamo ormai prigionieri degli algoritmi. Il “pensiero diverso” si assottiglia e le coscienze si uniformano - di Gaia Manzini

Over 70 alla riscossa. Dopo più di trent’anni Paul McCartney vola in cima alle classifiche. Con lui anche Ringo, i Rolling Stones, Phil Collins. La riscoperta del rock - di Salvo Toscano

Arte e malinconia. E’ la bile nera tra follia e genialità, tra riflessione e filosofia. Da Albrecht Dürer a Van Gogh, analisi di un sentimento nobile - di Ugo Nespolo

Nuovo cinema Mancuso. Una pagina dedicata al cinema con le recensioni di Mariarosa Mancuso