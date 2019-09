Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 23 di venerdì).

Il ritorno di Lutero. Ultimatum per uno scisma. Nella chiesa di Francesco si riapre la frattura con la chiesa di Germania. Il cardinale Marx fa sul serio o cerca una vittoria simbolica? Lo si vedrà al Sinodo sull’Amazzonia – di Matteo Matzuzzi

In classe con Anna. La direttrice di Vogue è l’ultima arrivata nella squadra di docenti virtuali. Un business milionario dove però non s’impara niente – di Michele Masneri

Lo show delle verità. Il comico Dave Chappelle, nell’ultima performance, dice tutto ciò che l’America non vuole sentirsi dire - di Mattia Ferraresi

Madame Viminale. Luciana Lamorgese, ministro, ex prefetto e incarnazione della linea anti-salviniana, dall’immigrazione ai social network - di Marianna Rizzini

Le autostrade di nessuno. Più che di guadagni sono fonte di guai. La soluzione non è la nazionalizzazione, ma trovare una strategia – di Stefano Cingolani

Il modello al contrario dell’isola greca. Un’orgia di foto, selfie e narcisismo. È l’effetto Santorini. Dai un taglio. Attraverso le foto pubblicate sui social ci raccontiamo una storia che ci vede sempre vittime o eroi e mai carnefici. Ma così, come a Napoli, una città rischia di morire accecata dalla narrazione - di Antonio Pascale

All together now. Si litiga, ci si scioglie e poi a volte si torna insieme. Ringo Starr riunisce i Beatles per una canzone del nuovo album. Lennon compreso - di Salvo Toscano

Tre corone antisovraniste. I novant’anni di Kundera, Steiner e Enzensberger e la nostra memoria, antidoto ai mali ultramoderni- di Matteo Marchesini

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso delle ultime uscite nelle sale

Vita eterna 4.0. La Silicon Valley è ossessionata dalla possibilità di vivere sempre più a lungo, anche mille anni (davvero) Le barriere da superare, i miliardi da investire, gli scenari apocalittici e una domanda molto pratica - di Eugenio Cau