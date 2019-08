Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 23 di venerdì).

Il mare di tutte le isole - Un miscuglio di fasto e miseria nera, le acque dove scompaiono i turisti e appaiono i viaggiatori. La corrente latina, vitale e piratesca, e la sensualità colonizzata dagli inglesi. Ecco il Mediterraneo di Georges Simenon - di Nadia Terranova

La scelta di Ivanka - Perché dietro la bambolina di papà Trump forse si nasconde una donna che della figlia recita solo la parte. E prepara in realtà il sorpasso al potere - di Simonetta Sciandivasci

Così parlò Zarathustra in Spagna - In pochi anni uno dei paesi più cattolici si è scristianizzato. “Il nichilismo morbido ha trionfato”. Interviste - di Giulio Meotti

Draghi aiutaci tu - Fed divisa, la Bce aprirà ancora il rubinetto. Ma la politica monetaria non basta più da sola davanti alla minaccia di una nuova recessione - di Stefano Cingolani

Il magistrato del popolo - Raffaele Cantone, dall’Anticorruzione (senza furori giudiziari) alla lista dei papabili per un governo diverso - di Carmelo Caruso

Che meraviglia gli elefanti. Sanno cose che l'uomo ancora non sa - Li abbiamo cacciati, cavalcati, sfruttati, umanizzati. Poi abbiamo iniziato a osservarli. E abbiamo scoperto che non esiste animale che metta più in discussione il nostro rapporto con la natura. Ma c’è anche un lato oscuro - di Giulia Pompili

Cinque in geografia - La figuraccia di Versace con la Cina e quelle di Trump, le gaffe a scuola: non è mai stato così difficile capire (e insegnare) com’è fatto il mondo - di Fabiana Giacomotti

Il poeta sa cos’è la verità - Un pezzo di Novecento e il canto delle parole nel “Conoscente”, il romanzo in versi di Umberto Fiori - di Matteo Marchesini

I mille ritmi latini - Tango, samba, merengue e gli altri. Da Montezuma, cinque secoli fa, al mambo salentino oggi. Balli sensuali, colonne sonore di ogni estate - di Maurizio Stefanini

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso delle ultime uscite nelle sale

Storie di porti chiusi - La St. Louis bloccata davanti alle coste di Cuba e Stati Uniti: molti degli ebrei a bordo finirono poi nei lager nazisti. La zattera della Méduse alla deriva. Viaggi della speranza e naufragi, un destino che si ripete - di Giuseppe Marcenaro