Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Ruviano vicino all'Europa - Un tempo era un borgo agricolo dalla mentalità ristretta (un po’ come rischia di diventare oggi l’Italia). Poi un sindaco-infermiere ha curato i mali del sovranismo contadino e ora è un gioiello che guarda al futuro - di Antonio Pascale

Fuga dall’Alitalia - Come salvarla. Capitani coraggiosi, sceicchi o grandi compagnie, prima o poi tutti si ritirano. Lo spettro del fallimento oltre il rebus Ferrovie - di Stefano Cingolani

Il populismo va in metrò - Da Roma a Milano via Napoli: dall’inferno al paradiso, o quasi. Modelli e chiacchiere di mobilità urbana - di Giuseppe De Filippi

Variabile Bettini - Roma, Europa, Cinque stelle, “campo largo”. Quanto contano, nel nuovo assetto del Pd, le parole dell’uomo che di Zingaretti è stato il mentore - di Marianna Rizzini

Ospiti in servizio permanente - Economisti, scrittori, soubrette, ma soprattutto opinionisti. Ritratto dell’Invitato fisso da talk-show - di Andrea Minuz

L'Iliade come salvezza nei tormenti paralleli di due donne - Un’accecante lezione di umanità, un libro di ispirazione divina come la Bibbia. Per Simone Weil e Rachel Bespaloff, ebree apolidi nell’Europa in fiamme, non c’è contraddizione tra Omero, Isaia e Cristo - di Edoardo Rialti

E questo è Lorenzo - Sole e luna insieme. La ritrosia, i silenzi, la solitudine delle letture: Jovanotti lontano dal palco. Un ritratto nel segno di Cortázar - di Sergio Garufi

Un cuore umano, dal principio - “Sono attratta dal dramma”: Nada si racconta. E torna bambina nel romanzo di una vita difficile e lucente - di Simonetta Sciandivasci

Parigi in Trottinette - Monopattini elettrici, la nuova mobilità conquista la Ville Lumière Gli intellò storcono il naso, ma crescono le start-up del settore - di Mauro Zanon

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso delle ultime uscite nelle sale cinematografiche

Prima delle influencer - Fashion blogger adulta e pacificata, mente creativa di Vogue Japan. Vita e opere di Anna Dello Russo, star della moda che ha amato gli eccessi e il brillio e adesso se ne va a meditare nel suo trullo pugliese - di Michele Masneri