Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì)

Il pozzo delle donne - Dove gli uomini non cadono mai. In fondo al buio c’è uno sguardo, c’è la parola femminile per narrarlo

e ritrovare la luce. La festa non è finita ieri: comincia qui, nella letteratura, nei “Racconti delle donne” - di Nadia Terranova

Capitali profondi - Le risorse da sfruttare (perché non sono affatto finite), le grandi Borse per grandi progetti. Parla Hernando de Soto, guru dell’altra economia - di Maurizio Stefanini

Cattolicesimo zombie - “Il cristianesimo è entrato nella fase terminale in Francia”. Le rivelazioni di Jérôme Fourquet - di Giulio Meotti

Il glamour che fu - Marina Cicogna l’ha abitato e fotografato. Una vita pazzesca tra genealogie, fortune e sventure. Chiacchierata in cima a via Veneto - di Michele Masneri

Romanità de sinistra - Dal Pci al Pd, da Veltroni a Zingaretti, passando per Rutelli, Bettini, D’Alema. Sezioni, licei, circoli, Rai, tribunali, film. Che cosa lega, al di là di tutto, amici e nemici nella storia della gauche capitolina - di Marianna Rizzini

Gli audaci e calcolati colpi del solito Banksy - Un narcisista che dà forma sui muri alla sua invisibilità esibita. Ed è reso simpatico dalla cifra dell’illegalità e dalla presunta critica delle élite. Ritratto dell’artista di strada che, forse, ha beffato anche Sotheby’s - di Francesco Stocchi

Sei tutti i tuoi sogni - Ma non confonderli con le ambizioni. Gesti, mostri e volti dell’universo onirico ripensati davanti a una parete di post-it. In mostra a Roma - di Simonetta Sciandivasci

I miei mali di dentro e di fuori - Somatizzare. Una cefalea, i farmaci e la ricerca di un modo possibile per rendere piena di vita anche la paura - di Antonella Lattanzi

London calling - S’è guadagnato la stella Michelin con la cucina italiana nella capitale inglese. Intervista a Giorgio Locatelli, il giudice “buono” di MasterChef - di Nicola Imberti

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso delle ultime uscite nelle sale cinematografiche

Verrocchio il kingmaker - Il maestro di Leonardo, ma non solo. Una grande mostra per l’artista chiave del Rinascimento. La ricerca della perfezione, la sperimentazione, la centralità della “bottega”. Una lezione molto attuale - di Maurizio Crippa