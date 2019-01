Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì)

Le porte dell’Africa - Per secoli il suo destino s’è giocato in Europa, ora sarà lei a determinare il futuro del Vecchio continente Dagli aiuti agli investimenti. Il salto tecnologico, la Cina e la Russia. Gli abbagli sul franco parallelo - di Stefano Cingolani

Il perfido Soros - Si comincia con il complotto dei banchieri, si passa ai banchieri ebrei, si finisce con gli ebrei e basta. Antisemitismo, una nuova “normalità”- di Francesco Cundari

Il senso di un cappottino rosso - Spielberg e la Shoah. Torna nelle sale “Schindler’s List”, film giusto al momento giusto: 25 anni fa come oggi - di Andrea Minuz

La sorellanza dem - Oppositori di Trump ai blocchi di partenza per scegliere un candidato. Tra moderati e attendisti, un gruppo di ragazze tiene la scena - di Daniele Raineri

Le foto ci rendono migliori? - Il lungo viaggio dell’immagine di Alan Kurdi (e altre come quella) fino a diventare simbolo. Fotogiornalismo, politica e impegno civile. Ma funziona davvero, nell’epoca della cattiveria digitale? Imago pietatis, un libro - di Maurizio Crippa

Lui! E tutti noi visti da lei, nostra regina del costume. Chiacchierata con Natalia Aspesi - Il #metoo di oggi e le molestie di ieri, le donne in redazione, la politica e le élite, il fidanzato omosessuale. Sessantacinque anni di carriera (e di cinema, personaggi, posta del cuore) con uno sguardo a volte cattivo, mai davvero spietato - di Annalena Benini

Pornocrazia - Monopolio e pirateria. Il buco nero dei siti gratuiti che rendono, ma non per i produttori. Chi comanda l’impero del sesso sul web - di Gery Palazzotto

Gli hacker del libero arbitrio - Diffidare dei nostri pensieri per affrontare la minaccia della tecnologia? No, sarà proprio la coscienza a salvarci - di Vito Mancuso

La distopia alfa - “Noi”, racconto capolavoro. Cento anni fa Evgenij Zamjatin scriveva il suo implacabile referto sul regime sovietico, subito messo al bando - di Marco Archetti

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso delle ultime uscite nelle sale cinematografiche

In hoc turco vinces - “Così la Turchia ha spazzato via la cristianità. Fu un jihad ante litteram”. Intervista allo storico israeliano Benny Morris sul suo nuovo libro. “Un milione e mezzo di morti in trent’anni di pulizia etnico-religiosa” - di Giulio Meotti