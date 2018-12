Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì)

Nostra Signora delle moschee - E’ il cuore antico d’Europa. Nella sua cattedrale Schuman pensò l’Unione europea, lì ha sede il Parlamento e la Corte di giustizia. Ma Strasburgo è anche un epicentro dell’islamizzazione - di Giulio Meotti

Un marziano al Miur - Dai compiti delle vacanze alla linea di attrito gialloverde sull’istruzione. Marco Bussetti, il ministro che doveva essere tecnico - di Marianna Rizzini

Il buco nero delle costruzioni - Un settore industriale abbandonato a se stesso. E il blocco delle grandi opere l’ha trascinato nel baratro - di Stefano Cingolani

La pazienza di Satya - Un timido ceo di origine indiana ha fatto uscire Microsoft dal rischio dell’oblio, contro tutte le attese. C’entrano dei libri, e molte decisioni difficili - di Eugenio Cau

L'antimafia dei miracoli - In galera l’ultima cupola, lo stato ha vinto, il mistero del male s’è sciolto davanti alla reliquia di santa Rosalia - di Giuseppe Sottile

Nella testa di Qanon, il complotto che avvelena la politica Usa - “Trump è un genio che lavora in segreto assieme ai suoi accusatori per smascherare i poteri forti che vogliono umiliare il popolo americano”. Il mondo sottosopra del caso politico più folle e pericoloso degli Stati Uniti - di Daniele Raineri

Amarti, che fatica! - Eravamo infatuati dell’autarchia sentimentale, ma la smania ci ha fregato. Torneremo alla monogamia? - di Simonetta Sciandivasci

Madama crudeltà - I tarocchi dell’horror e del thriller. Il sesso, la violenza e il successo vittoriano delle serie tv. Intervista alla scrittrice Sarah Pinborough - di Edoardo Rialti

Povero tonno - Un pesce nobile, un’industria che è nata in Italia. La crisi in America: là dove divoravano le scatolette, adesso non ne vogliono più sapere - di Maurizio Stefanini

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso delle ultime uscite nelle sale cinematografiche.

Topo di lotta, non di governo - Ha compiuto da poco novant’anni, ha uno zoccolo duro di lettori più adulti che bambini, ogni settimana spara contro la narrazione populista. Elogio di Topolino, delle sue parodie e dei suoi mondi alla rovesci - di Fabiana Giacomotti