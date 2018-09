Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì)

Paura nella West Wing - Tutti i giorni alla Casa Bianca c’è uno scontro durissimo tra il Troll in chief che ragiona per slogan e i suoi esperti che tentano di spiegargli faccende complicate, prima di essere cacciati - di Daniele Raineri

La nostra bella DDR - Il tumulto dell’ex Germania dell’est, il paese rosso che ha fatto un trapianto di cuore, nero. Parlano Kubitschek e Böckelmann - di Giulio Meotti

Com’è nata la grande crisi - In principio fu Lehman. Anzi, no. A cominciare sono state le banche europee, troppo esposte in dollari - di Stefano Cingolani

Giustizia in tenda - Quando non piove, perché allora è anche peggio. La grottesca situazione che paralizza la macchina giudiziaria a Bari, un fallimento gialloverde - di Ermes Antonucci

L’uomo che sussurrava ai somari - Da De Gasperi a Forlani, da Tangentopoli al Cav. Ora Vincenzo Scotti è il precettore della Terza Repubblica. "A tu per tu", di Salvatore Merlo

Nel mondo non del mondo. La fede nell'epoca post cristiana. L’occidente è davvero davanti al bivio, come mai prima d’ora, tra Dio e il mondo? Ne hanno discusso il saggista americano Rod Dreher, il direttore dell’Osservatore Romano Giovanni Maria Vian e Giuliano Ferrara

Voglia di riservatezza - Il lusso di essere sconnessi. Perché moda e costume lasciano a piccoli passi la strada dell’esibizione di massa - di Fabiana Giacomotti

Belle con l’anima - Foto di innamorati e operai, di nudi e dello “spettacolo della strada”. Parigi nel bianco e nero di Willy Ronis. Una retrospettiva a Venezia - di Giuseppe Fantasia

Beati molluschi - Guerra (commerciale) e pace sulle capesante: prima battaglia post Brexit tra inglesi e francesi . La lunga storia delle conchiglie di San Giacomo - di Maurizio Stefanini

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso delle ultime uscite nelle sale.

I romanzi non bastano più - Il memorabile Valentino e la scossa Ferragni, Renzi su Firenze e Dibba nelle periferie del mondo

Politici, scrittori, giornalisti, cittadinanze attive varie: tutti quanti vogliono fare i documentari - di Andrea Minuz e Michele Masneri