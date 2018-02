Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì)

- La fiesta dei ciarlatani - Dall’Onu ai premi Nobel, tutti quelli per i quali il Venezuela non poteva che essere un paradiso Benvenuti nel “mondo migliore” alternativo al capitalismo dove i poveri dimagriscono - di Giulio Meotti

- Urne e gioventù - Come vota o non vota, e perché, chi vota per la prima o seconda volta Piccolo viaggio con indagine (casuale) tra scuole e università a Roma - di Marianna Rizzini

- Gli Azzeccagarbugli di Di Maio - I codicilli del Regolamento Inflessibile a cinque stelle. Una via di mezzo tra Totò e la giurisprudenza - di David Allegranti

- Il sesso matematico - Piacere e dare piacere, anche con i numeri e la politica. Chi è Cédric Villani, il dandy geniale incoronato a Parigi capofila del macronismo - di Mauro Zanon

- Israele ad alzo zero - La storia segreta della campagna di omicidi mirati e sabotaggi del Mossad contro i nemici dello stato - di Daniele Raineri

- Quando Dio chiama è l'uomo che sta accanto a te a chiamarti - Il nichilismo di tanto pensiero contemporaneo ha reso la realtà una cenerentola. E’ necessario “tornare alla cosa in sé”, restituire il primato al reale sul virtuale, all’esperienza elementare e integrale sull’ideologia - di Angelo Scola

- Povero Pirandello - Il teatro siciliano trasformato in un pozzo nero di scandali e sprechi. Le colpe della politica, il trucco dei direttori artistici - di Riccardo Lo Verso

- Il giallo che sfiorò Toscanini - Nel 1935 l’assassinio del suo medico di fiducia e amico. Nuove indagini da romanzo, con colpi di scena - di Jolanda Bufalini

- I viaggi di Roiter - L’amata Venezia in bianco e nero, la Sicilia in bicicletta, l’Italia a colori. La prima retrospettiva del fotografo che scriveva versi con la Rolleiflex - di Giuseppe Fantasia

- Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso sulle ultime uscite nelle sale.

- Solo i santi vanno in tv - Da madre Teresa alle sorelle Fontana il passo è breve. Se il biopic religioso si fonda sull’umanizzazione dei santi, la fiction d’impegno civile si lancia nella beatificazione di giudici, servitori dello stato, artisti - di Andrea Minuz