Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Dio non è morto - Il mondo non è mai stato così religioso come oggi. Il cristianesimo cresce quasi ovunque più di islam e induismo. Un libro del sociologo Rodney Stark sfata molti miti, anche europei - di Matteo Matzuzzi

La bolla d'erba - Febbre da marijuana: è partita la grande speculazione finanziaria. Durerà? I dubbi di Big Pharma. In Italia accelera la variante light - di Stefano Cingolani

La crisi del liberalismo - Perché un’idea di successo ha prodotto infine l’opposto dei risultati che si era prefissata. Un libro in America - di Mattia Ferraresi

L'Austria italiana - L’impero e la Grande guerra, il fascismo e la Germania hitleriana Infine l’autonomia. Sudtirolo, da cento anni una questione aperta - di Michele Magno

Monnezza di malavita - Roma, la Campania, la Sicilia. Dove i rifiuti sono un mostro che nessuno sa aggredire. Nemmeno i giudici - di Riccardo Lo Verso

La repressione in Iran ci riguarda - I guardiani dell'impero del male e i demoni della sharia - Ha velato la donna, ispirato la strage di Charlie Hebdo, introdotto la forca per i “peccatori”, colpito gli ebrei, sdoganato il negazionismo della Shoah, fomentato gli islamisti e l’“urto di civiltà” con l’occidente - di Giulio Meotti

Il dongiovanni mazzolato - Nel dopo Weinstein, tra i maschi è tutta una gara di sensibilità. Mentre le donne si liberano di ogni laccio - di Fabiana Giacomotti

Un popolo di editori - Pochi i lettori. Eppure non s’è mai visto un tale fermento di acquisizioni, fusioni e nuove imprese. Tutto sull’onda dell’operazione “Mondazzoli” - di Michele Masneri

Mastino juventino - Chiellini, bianconero a vita, e l’obiettivo Champions. Dopo sei scudetti e tre coppe Italia, la grinta di un calciatore ancora a caccia di qualcosa - di Beppe Di Corrado

Nuovo Cinema Mancuso, una pagina con le recensioni di Mariarosa Mancuso sulle ultime uscite nelle sale

Aridatece il fotoromanzo - Baci, lacrime e passioni prima delle telenovelas. Un genere letterario bistrattato e pure molto amato. Nato settant’anni fa in Italia, in questi giorni la Francia lo celebra con una mostra - di Maurizio Stefanini