Gentiloni: "Governo Meloni? La sfida cruciale sarà il Pnrr"

Il commissario europeo per gli affari economici: "Il nuovo esecutivo? Non mi pare abbia fatto dichiarazioni euroscettiche. Lo invito a non tirarsi indietro nel fare le riforme"

Per Paolo Gentiloni, l'ottimismo sul futuro dell'Italia passa "dal Pnrr e dalle sue straordinarie potenzialità per colmare il ventennale ritardo di crescita del nostro paese", spiega il commissario europeo per gli Affari economici e monetari, intervistato dal direttore Claudio Cerasa durante la Festa dell'Ottimismo a Firenze. "Il governo Meloni? Lo vedremo alla prova. Può avere delle biografie, ma non mi pare abbia fatto dichiarazioni euroscettiche. L'Italia è l'unico paese che ha chiesto l'intera dotazione possibile sia di trasferimenti diretti, sia di prestiti. E quindi 200 miliardi. Ci sono tante riforme e investimenti da attuare: l'invito che rivolgo al nuovo esecutivo è di non tirarsi indietro".