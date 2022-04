Il Foglio a San Siro. L'evento del Foglio Sportivo

A Milano, allo stadio Giuseppe Meazza, giovedì 28 aprile dalle 9,30 alle 18

Il Foglio Sportivo torna a San Siro. giovedì 28 aprile dalle 9,30 alle 18, allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si incontrano i protagonisti dello sport.

Per partecipare l'ingresso è libero, ci vediamo nella sala executive, ingresso 7. La registrazione è obbligatoria: mandate una mail con nome e cognome a [email protected]

L'evento sarà anche trasmesso in diretta streaming sul sito e sui canali social del Foglio.

Vi informiamo che in ottemperanza alla vigente normativa emergenziale per poter accedere all'evento sarà necessario essere in possesso di certificazione verde Covid-19 (green pass).

Ecco chi sono i nostri ospiti

Il programma è ancora in fase di definizione e quindi potrà subire modifiche. Il programma con gli orari di intervento dei singoli relatori verrà pubblicato nei prossimi giorni sul sito del Foglio

ANDREA AGNELLI presidente Juventus

MARIO ALMONDO responsabile area performance Brembo

ALESSANDRO ANTONELLO ceo corporate Inter

FLAVIO BRIATORE imprenditore ex team principal Benetton e Renault

GIANNI BUGNO già campione del mondo

LORENZO CASINI presidente Lega Calcio Serie A

TOMMASO DOTTI bronzo olimpico a Pechino staffetta short track

ATTILIO FONTANA presidente Regione Lombardia

DAVIDE GHIOTTO bronzo olimpico a Pechino nella pista lunga

GABRIELE GARAVINA presidente Figc

FRANCESCA LOLLOBRIGIDA argento e bronzo olimpici a Pechino nella pista lunga

MATTEO LUNELLI ceo cantine Ferrari

GIOVANNI MALAGÒ presidente Coni

MATTEO MAMMÌ ceo Emea Helbiz

CLAUDIO MARCHISIO campione

BEPPE MAROTTA ad Inter

GIAMPAOLO MONTALI dg Progetto Ryder Cup

PAOLO NORI scrittore

VINCENZO NOVARI ceo Milano - Cortina 2026

GIANNI PETRUCCI presidente Fip

FRANCESCA PICCININI campionessa

MARCO RIVA presidente Coni Lombardia

MARTINA RIVA assessore allo Sport comune di Milano

ANTONIO ROSSI campione olimpico e sottosegretario ai Grandi eventi sportivi in Regione Lombardia

MEO SACCHETTI allenatore Italia basket

SILVIA SALIS vice presidente vicario Coni

PAOLO SCARONI presidente Milan

MAX SIRENA capobarca Luna Rossa

FILIPPO TORTU oro olimpico a Tokyo nella staffetta 4x100

MARCO TRONCHETTI PROVERA ceo Pirelli

VALENTINA VEZZALI sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport

MASSIMO ZANETTI imprenditore e presidente Virtus Segafredo Bologna

ALESSANDRA ZINNO direttrice autodromo di Monza