Visco: "Investire in conoscenza per affrontare un futuro che non conosciamo"

“Investire nel cambiamento, proprio perché non si sa come sarà la normalità del futuro”. E' questa, in sintesi, il suggerimento che Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, offre al Festival dell'Ottimismo del Foglio, nel corso del colloquio col direttore Claudio Cerasa. “Abbiamo davanti un periodo di incertezza non breve, indipendentemente dalle misure di restringimento che verranno adottate. Un periodo durante il quale la politica monetaria non potrà che essere di tipo keynesiano”.

