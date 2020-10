Sassoli: "Lockdown? L'Italia non abbia paura di misure drastiche"

Da un lato un invito all'Italia: quello di “non avere paura di adottare interventi drastici per fronteggiare la seconda ondata”. Dall'altro un'esortazione all'Europa, affinché sappia trovare un “compromesso in tempi rapidi sul Recovery fund” per poi pensare a “nuovi strumenti di sostegno alla povertà e a favore di una maggiore eguaglianza”. È questa, in sintesi, la sostanza dell'intervento di David Sassoli, il presidente del Parlamento europeo intervistato da Salvatore Merlo nel corso del Festival dell'ottimismo.

