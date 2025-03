Il governo incontra l'Anm e tira dritto: “Avanti con la riforma Nordio”

Coccarda tricolore e sguardo scuro. Il muro contro muro tra governo e toghe si consuma in due ore di colloquio a Palazzo Chigi. All'orizzonte ci sono nuove iniziative di protesta, e sulla riforma costituzionale entrambe le parti non fanno passi indietro

Si sono presentati in dieci, con la coccarda tricolore addosso, “simbolo dell’Italia unita”, neanche dovessero discutere di federalismo fiscale. Dopo due ore di colloquio a Palazzo Chigi (con la premier Meloni, i vicepremier Tajani e Salvini, il ministro Nordio e il sottosegretario Mantovano), i componenti della giunta dell’Anm sono usciti con sguardo scuro e poche parole da consegnare ai giornalisti: “Il governo ha detto che andrà avanti per portare a casa la riforma sulla separazione delle carriere”, riferisce Cesare Parodi, presidente del sindacato delle toghe. Un muro contro muro, certificato poco dopo da una nota proprio di Palazzo Chigi: “Il governo ha ribadito la volontà di proseguire con determinazione e velocità nel percorso di attuazione della riforma costituzionale, auspicando la sua approvazione in tempi rapidi”.

Meloni ha ringraziato l’Anm e “ha annunciato la disponibilità di aprire un tavolo di confronto sulle leggi ordinarie di attuazione della riforma e sul documento in otto punti presentato dall’Anm, che riguarda l’amministrazione della giustizia”. E’ soprattutto su queste proposte, insomma, che si è concentrato il confronto. Sul vero oggetto del contendere, la riforma costituzionale, entrambe le parti non fanno passi indietro. E l’Anm già pensa a nuove iniziative per manifestare la propria opposizione.