L'ottimo schiaffo del Tar del Lazio al Pitesai

Tutto da rifare sui giacimenti nazionali di metano e petrolio. Il Tar del Lazio ha annullato il “Pitesai”, sigla ipocrita di Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, cioè la normativa nimby voluta dai Cinquestelle ai tempi del governo Conte Uno per bloccare ogni sfruttamento delle riserve italiane. Il Pitesai è una specie di piano regolatore dalla vincolistica assoluta ed è entrato in vigore nell’autunno 2021 con il governo Draghi. Tolto il filo spinato, le compagnie petrolifere ora libere devono ancora capire come muoversi nel minestrone normativo precedente cui fare riferimento. È possibile che il governo o il ministero dell’Ambiente facciano ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar Lazio, oppure che venga avviato un lavoro di riassetto e semplificazione normativa che razionalizzi le regole stratificate da decenni di spinte contrapposte e di governi di diverso colore. La speranza delle compagnie è poter cercare con le tecnologie attuali i giacimenti nuovi dopo vent’anni di blocco e poter investire sui pozzi esistenti per non far prosciugare la produzione degli sfiatati giacimenti nazionali.

