Due detenuti morti per sciopero della fame: contavano meno di Cospito?

"La sensazione è che la maggioranza attuale non sia più disattenta di altre. Certo non c’è un’attenzione maggiore”, ha detto ieri al Foglio, equanime e sconsolato, il Garante delle persone private della libertà, Mauro Palma. Stava commentando il caso di due detenuti nel carcere di Augusta in Sicilia, un siciliano e un cittadino russo, morti in seguito a uno sciopero della fame durato rispettivamente 60 e 41 giorni. Due nuovi “sommersi”, affondati dal sistema carcerario italiano ma anche da un sistema di (dis)attenzione da parte di una società civile latitante. E da parte della politica: tanto che un dramma così può sfuggire persino alle antenne del Garante e di altre benemerite associazioni che di carcere si occupano e venire alla luce, ex post, solo per la meritoria segnalazione dei sindacati di polizia penitenziaria. Due detenuti che si lasciano morire di fame, “non si stanno suicidando”, dice Palma, cercano “l’interlocuzione sul loro problema”.

