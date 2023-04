Un'altra bocciatura per il presidente anti Bolkestein del Tar Lecce

Taranto. C’è un giudice in Italia che si è sempre schierato a favore dei balneari, con decine di sentenze, disapplicando la direttiva Bolkeistein, a suo dire non autoapplicativa. È Antonio Pasca, presidente del Tar di Lecce. Ed è a lui che ha risposto la Corte di Giustizia Europea. Il presidente del Tar, stanco di vedersi puntualmente rigettare le sentenze dal Consiglio di stato, aveva adito la Corte con nove quesiti, in merito a un ricorso dell’Autorità garante della Concorrenza che aveva impugnato la delibera del Sindaco di Ginosa Vito Parisi (Pd) che, applicando il decreto del governo Conte del 2018 sulla proroga delle concessioni fino al 2033, le aveva rinnovate in blocco a tutti i lidi di Ginosa. Quando il Consiglio di stato nel 2022 ha rigettato la decisione del Tar, Pasca in un’intervista si è detto in totale disaccordo: “Dissento su tutto. Dissentiamo con il Consiglio di stato sul fatto che sia una direttiva di liberalizzazione. Abbiamo posto problemi sulla stessa validità della Bolkestien. È prescritto espressamente che le direttive di armonizzazione debbano essere adottate all’unanimità e questa è adottata a maggioranza”. Ma secondo Pasca “il Consiglio di stato, in presenza di una decisione dell’Adunanza plenaria, è vincolato a decidere in conformità, mentre il Tar ha un vantaggio: può dissentire liberamente”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE