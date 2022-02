Anm, cura te stessa

E’ sicuramente scorretto l’attacco personale di Matteo Renzi contro i pm di Firenze che lo accusano di finanziamento illecito ai partiti nell’inchiesta Open. Attaccare ad esmepio il procuratore Giuseppe Creazzo per la sanzione disciplinare del Csm per molestie sessuali nei confronti di una collega magistrato è un colpo basso, anche perché la vicenda non è ancora definitivamente chiusa. A torto o a ragione, Renzi ritiene di essere perseguitato dai pm fiorentini e si difende, dentro e fuori dal tribunale, anche dall’onda mediatica dell’inchiesta che può avere un impatto notevole sul processo, come ben sa lo stesso Creazzo che ha criticato la sentenza del Csm nei suoi riguardi perché “è una decisione conforme alla condanna mediatica che avevo già subito”.

