I bambini e le sevizie della giustizia

“Erano tutte bugie, fui costretto a inventare gli abusi sessuali”. Sono sconvolgenti le rivelazioni fatte a Repubblica da Davide Tonelli, il “bambino zero” dell’inchiesta sui “Diavoli della Bassa modenese”. Aveva appena sette anni quando, nel 1997, raccontò di aver subìto abusi dal padre e dal fratello, e di essere stato coinvolto con altri bambini in riti satanici nei cimiteri. Le sue testimonianze, unite a quelle di altri bambini, portarono all’allontanamento dalle rispettive famiglie di sedici minori, molti dei quali non rividero più i propri genitori. Decine di persone furono accusate di pedofilia e incarcerate. Alcuni imputati vennero poi condannati (come i genitori di Davide), altri assolti quando lo scandalo aveva già stravolto le loro esistenze.

