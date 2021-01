Oliverio senza “pregiudizio accusatorio”

Nuovo flop per Gratteri, l’inchiesta sull’ex presidente calabrese finita in nulla

Nuovo clamoroso flop giudiziario per Nicola Gratteri, capo della procura di Catanzaro. L’ex presidente della regione Calabria Mario Oliverio, indagato dalla procura di Catanzaro nell’ambito dell’inchiesta “Lande Desolate”, è infatti stato assolto in rito abbreviato dalle accuse di corruzione e abuso d’ufficio. La procura aveva chiesto per lui una condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione. “E’ una sentenza netta, chiara. La giustizia finalmente è arrivata, in ritardo ma è arrivata. Sono stati due anni di gogna mediatica nei miei confronti”, ha dichiarato Oliverio dopo l’assoluzione.

