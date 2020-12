De Girolamo, un'altra vittima della gogna

Nunzia De Girolamo, già titolare del ministero dell’Agricoltura nel governo Letta e parlamentare di Forza Italia, è stata assolta con formula piena, perché il fatto non sussiste, dalle accuse di associazione a delinquere, concussione e abuso di potere. La sentenza è stata pronunciata dal tribunale di Benevento presieduto da Daniela Fallarino affiancata da due donne giudici. L’ex parlamentare aveva sempre sostenuto la propria innocenza e ha espresso soddisfazione per l’assoluzione, sottolineando come sia stato un collegio femminile a pronunciarsi a suo favore. Masticano amaro, invece, tutti coloro che avevano sostenuto in modo esasperato la tesi colpevolista, a cominciare dal Fatto quotidiano, che ancora all’inizio del processo aveva esaltato la requisitoria della pm di Benevento Assunta Tillo, che aveva chiesto una condanna a 8 anni.

