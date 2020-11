Verdini rischia il carcere. La brutale conclusione di un accanimento giudiziario

La Cassazione conferma la sentenza in appello e condanna l'ex senatore a sei anni e sei mesi di reclusione per la bancarotta del Credito Cooperativo fiorentino

Sei anni e sei mesi di reclusione. È quanto prevede la sentenza della Cassazione per Denis Verdini, coinvolto nella lunga vicenda giudiziaria per la bancarotta del Credito Cooperativo fiorentino, di cui l’ex senatore è stato presidente per vent’anni circa. I giudici della Quinta sezione penale della Cassazione, presieduta da Paolo Antonio Bruno, hanno infatti confermato la condanna inflitta in appello, ad eccezione dei quattro mesi per la truffa sui fondi dell’editoria caduti per prescrizione.

