Il caso Vannini e una riflessione su uso e abuso dei media. “Libertà è anche sapere”

Al processo d'appello bis sull'omicidio di Marco Vannini, i giudici della Corte d'Assise d'Appello hanno deciso di condannare a 14 anni per omicidio volontario con dolo eventuale Antonio Ciontoli. Concorso anomalo ai due figli e alla moglie di Ciontoli, sottufficiale della Marina militare distaccato ai servizi segreti. “Questo caso sarebbe caduto nel dimenticatoio se non fosse intervenuta la stampa. No alla gogna mediatica, sì alla pubblicità dei processi. Libertà è anche sapere”, dice Celestino Gnazi, l'avvocato della famiglia Vannini.

