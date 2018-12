A Bondi Beach, Sydney, non fa molto freddo

Un sacerdote cattolico conduce la messa mattutina di Natale in una chiesa danneggiata e deturpata durante l'occupazione dello Stato Islamico, nella città di Qaraqosh, Iraq

un cimitero di Vaasa, Finlandia occidentale: alla vigilia di Natale i finlandesi mettono candele sulle tombe dei loro parenti per onorarne la memoria

