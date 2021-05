Le tante facce del Wunderkind d'Austria

Il governo austriaco di Sebastian Kurz ha deciso di issare la bandiera di Israele sul tetto del palazzo della cancelleria di fianco a quella austriaca e a quella europea per esprimere solidarietà allo stato ebraico contro “gli attacchi terroristici” di Hamas da condannare “nel modo più forte possibile”, ha twittato Kurz. Poco dopo, l’Austria ha definito ufficialmente il partito libanese Hezbollah, il Partito di Dio, un gruppo terroristico vietando la sua bandiera e rompendo così la dicotomia tra l’ala politica e l’ala militare di Hezbollah. Le reazioni non si sono fatte attendere: il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, in tour in Europa (è stato anche in Vaticano e dal suo collega italiano, Luigi Di Maio), ha annullato la tappa viennese in protesta contro la bandiera e il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha detto: “Condanno l’Austria per aver issato la bandiera dello stato terroristico di Israele. Sembra che l’Austria voglia far pagare ai musulmani il prezzo del proprio ruolo nell’Olocausto”. Resul Yigit, membro dell’Övp, il Partito popolare austriaco di Kurz, è stato espulso dopo aver postato sul proprio profilo facebook una bandiera palestinese e lo slogan “free Palestine”. La posizione dell’Austria è risuonata forte in Europa, è stata emulata in altre parti, e ha segnalato quanto si sia ridotto, nell’Unione europea, il campo pro palestinese. Ha anche acceso i riflettori sulla leadership di Sebastian Kurz, trentatreenne cancelliere che ha già attraversato molte crisi, che è di nuovo dentro a un’altra, e che porta addosso l’etichetta di Wunderkind, pesante e promettente al tempo stesso, non soltanto per lui e per le sue ambizioni, ma anche per le prospettive della destra europea, dei suoi equilibri e delle sue alleanze. Kurz ha preso la guida del Partito popolare austriaco nel 2017, ha vinto le elezioni cinque mesi dopo, è stato sfiduciato dal Parlamento nel maggio del 2019 a causa di uno scandalo che ha coinvolto il partito di coalizione, l’Fpö di estrema destra (lo scandalo è noto come l’Ibizagate), ha rivinto le elezioni quattro mesi dopo e dal gennaio del 2020 guida un governo politicamente innovativo con i Verdi austriaci. Da quando questo trentenne di Vienna che non ha finito l’università (studiava legge) per fare politica, che ha conosciuto la sua compagna Suzanne quando aveva 16 anni e non l’ha più lasciata, che ha l’ambizione dipinta in faccia ma anche la volontà di rifondare il conservatorismo europeo, è diventato il più giovane cancelliere della storia austriaca, tutti si sono chiesti: chi è Sebastian Kurz? O meglio: ci è o ci fa? Abbiamo provato a dare una risposta.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni