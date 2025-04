Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, ha un altro problema di chat

Nuovi problemi per il Hegseth. Perché c'erano sua moglie, suo fratello e il suo avvocato in una chat Signal nella quale venivano condivise informazioni riservate che includevano i programmi di volo degli F/A-18 Hornet contro i terroristi Houthi nello Yemen?

Per il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, le chat sono sempre più un problema. Dopo il caso Goldberg - il direttore dell'Atlantic aggiunto (chissà se) per sbaglio in una chat Signal - ora una rapporto, come riporta il New York Times, sostiene che Hegseth abbia condiviso informazioni riservate che includevano i programmi di volo degli F/A-18 Hornet contro i terroristi Houthi nello Yemen, con un gruppo di cui facevano parte anche sua moglie, suo fratello e il suo avvocato personale.

A differenza della chat in cui il direttore dell'Atlantic era stato erroneamente incluso, quest'utima, chiamata "Defense | Team Huddle", era stata creata da Pete Hegseth a gennaio, prima della sua conferma a Segretario alla Difesa, e, spiega in New York Times, oltre che una serie di collaboratori personali che lo hanno seguito al segretariato della difesa contiene il suo avvocato e suo fratello, che hanno entrambi un incarico al Pentagono, ma che non avevano motivi di essere informati sui dettagli operativi di un'operazione militare in corso. Oltre a sua moglie, ex producer di Fox News che non ha alcun incarico pubblico.

Non è l'unica inosservanza dei protocolli di sicurezza da parte del segretario alla Difesa americano. I dettagli sull'operazione contro i terroristi Houti sarebbero stati condivisi non dallo smartphone dato del dipartimento, ma da quello personale.

Il presidente Donald Trump aveva appoggiato Hegseth dopo il caso Goldberg nonostante diversi membri del partito repubblicano avevano chiesto la cacciata del segretario alla Difesa e buona parte della Commissione Forze Armate del Senato aveva chiesto che l'ufficio dell'ispettore generale del Dipartimento della Difesa esaminasse la situazione. Un'indagine è in corso.