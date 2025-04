Il fuoco e il martello nella notte di Passover nella casa del governatore Shapiro

Vetri in frantumi, pareti e soffitti anneriti dalle fiamme e candele completamente sciolte. La casa del politico democratico è stata colpita dagli ordigni incendiari del trentottenne Cody Balmer, che sui social non ha mai nascosto il suo odio

Domenica, verso le due di notte, un uomo è entrato nel giardino del governatore della Pennsylvania, si è messo a lanciare oggetti incendiari dentro la casa ed è scappato in meno di un minuto. L’uomo, il trentottenne meccanico di Harrisburg Cody Balmer, è stato arrestato e accusato di tentato omicidio, incendio doloso, furto e terrorismo. La polizia non ha ancora reso note le motivazioni del gesto. Nelle immagini della mattina dopo vediamo i vetri delle finestre in frantumi, il salotto con le pareti e i soffitti completamente anneriti dalle fiamme, mobili distrutti, candelieri crollati a terra. E poi quello che restava del primo Seder, la cena della Pesach, uno dei momenti più solenni del calendario ebraico, che da millenni celebra la fuga dall’Egitto degli israeliti: candele completamente sciolte, piatti a pezzi e i fogli con le preghiere abbrustoliti.

Josh Shapiro, eletto a guidare il Commonwealth della Pennsylvania nel 2022, l’anno scorso era stata la possibile alternativa a Tim Waltz come candidato democratico alla vicepresidenza affiancando Kamala Harris. Si era parlato di Shapiro per la sua posizione ferrea contro l’antisemitismo, in particolare dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre e le successive proteste nei campus universitari. Dopo che a Filadefia c’era stata una protesta pro pal davanti a un ristorante di falafel, con il proprietario ebreo accusato di genocidio, Shapiro si era presentato lì a pranzo dicendo che quegli attacchi erano “tropi antisemiti visti in Germania negli anni Trenta”. Da tempo Shapiro critica anche aspramente la violenza politica in America, da entrambe le parti.

Domenica notte il governatore è stato svegliato dal rumore, al piano di sopra, insieme alla moglie Lori e ai quattro figli, Sophia, Jonah, Max e Reuben. Un poliziotto è entrato per avvertirli che era stato appiccato un incendio nel salone. Come si vede dalle telecamere di sorveglianza, poco prima Balmer aveva scalato la recinzione esterna della villa e con un martello aveva spaccato una finestra per lanciare dentro un ordigno incendiario. Poi aveva spaccato un’altra finestra ed è entrato, lanciando un altro ordigno. L’uomo è stato arrestato domenica pomeriggio quando una sua ex ragazza ha chiamato la polizia per dire che gli aveva confessato tutto. Quando gli agenti hanno chiesto a Balmer cosa avrebbe fatto se avesse incontrato Shapiro in casa lui ha risposto: l’avrei colpito con il martello. L’uomo ha anche raccontato di aver fabbricato delle molotov prendendo la benzina da un tagliaerba, infilandola poi in bottiglie vuote di Heineken.

“E’ ovvio che aveva un movente, ha avuto un approccio molto metodico”, hanno detto le autorità. Balmer, che in passato ha già avuto problemi con la legge e che avrebbe seri problemi economici, non ha nascosto il suo odio per il governatore. “Questo tipo di violenza sta diventando troppo comune nella nostra società, e non me ne frega niente se viene da una parte politica o dall’altra. Bisogna finirla”, ha detto Shapiro. Sui social in passato Blamer aveva postato meme contro Joe Biden, soprattutto per l’aumento del prezzo della benzina. In una foto Balmer punta una pistola verso l’obiettivo. Su X sono già partite le teorie cospirazioniste e i tentativi di etichettare ideologicamente Balmer – “è un socialista”, “no, è un trumpiano” – in modo da usarlo come strumento per attaccare la parte avversa. La madre di Balmer ha detto che Cody è “malato mentalmente e che ha smesso di prendere le medicine”, aggiungendo che ha provato a contattare qualche giorno fa la polizia per farlo prelevare, ma che nessuno l’ha aiutata.