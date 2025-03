L'incredibile piano di guerra dell'Amministrazione Trump su Signal

Uno dei più importanti reporter di sicurezza nazionale è stato aggiunto per errore in una chat di gruppo sull'attacco agli houti dal consigliere di Trump. Il racconto sull'Atlantic

C’è stato un tempo in cui i leak della Difesa americana sulle operazioni top secret venivano diffusi da funzionari che tradivano il segreto, dallo spionaggio cyber di potenze ostili. Nell’èra Trump succede invece che uno dei più importanti reporter di sicurezza nazionale, il direttore dell’Atlantic Jeffrey Goldberg, sia stato “per errore” aggiunto a un gruppo su Signal creato per discutere l’attacco americano contro gli houthi nello Yemen del 15 marzo scorso, in una violazione dei protocolli di sicurezza per le informazioni senza precedenti. E’ stato lo stesso Goldberg a raccontarlo sull’Atlantic: l’11 marzo scorso aveva ricevuto una richiesta di contatto su Signal da parte di un utente identificato come Michael Waltz – Goldberg aveva accettato pur non essendo sicuro che fosse davvero il consigliere per la Sicurezza nazionale di Trump.



Due giorni dopo, era stato aggiunto al gruppo chiamato “Houthi PC small group” – pc sta per “principals committee”, i gruppi formati dai massimi funzionari della Sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Nella chat intervengono “J. D. Vance”, “Pete Hegseth”, “John Ratcliffe” e altri, e discutono dettagli operativi. Tutti evidentemente ignorano la presenza di Goldberg, e Hegseth, segretario alla Difesa di Trump, condivide dettagli via via sempre più sensibili sull’operazione, come la tempistica degli attacchi, gli armamenti da usare. C’è anche un dibattito interessante – che coinvolge “S M”, forse il consigliere Stephen Miller sul fatto che l’attacco agli houthi e la stabilizzazione del canale di Suez è un gran favore per l’Europa, molto meno per gli americani stessi. Lo capiranno, gli europei? Daranno qualcosa in cambio?



Nessun funzionario dovrebbe condividere questi dettagli su una app commerciale, con i messaggi che scompaiono dopo una settimana. Goldberg, incredulo, elenca tutte le violazioni fatte dalla leadership americana, e le eventuali conseguenze tecniche. Quelle sulla credibilità e la fiducia nell’America le lascia a noi.