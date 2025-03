Gli abiti rosa delle democratiche e gli altri look al discorso di Trump al Congresso

La protesta delle donne dem, le cravatte blu e giallo in sostegno dell'Ucraina, Musk in abito elegante e la cravatta viola del presidente. I segnali della politica americana durante la sessione congiunta del Congresso



Molte donne democratiche al Congresso hanno indossato il rosa martedì sera, in segno di protesta contro le politiche del presidente Donald Trump e il loro impatto sulle donne americane. "La stampa presta spesso attenzione a ciò che le donne indossano, sia in modo positivo che negativo", ha dichiarato la deputata Teresa Leger Fernandez (D-New Mexico), presidente del Caucus delle donne democratiche. "Perciò vogliamo indossare questo colore per lanciare l'allarme sugli impatti negativi che le sue politiche stanno avendo sulle donne."

"La nostra sicurezza è a rischio. Stanno tagliando i programmi per proteggere le donne che hanno subito violenze sessuali, violenze domestiche, abusi", ha detto Leger Fernandez al Washington Post. Le donne, ha sottolineato Leger Fernandez, sono anche le principali acquirenti di generi alimentari in molte famiglie americane e con l'introduzione dei dazi sulle merci importate Trump "sta rendendo la vita più costosa per noi."

Negli ultimi anni, a diversi eventi politici di alto profilo come la Convention nazionale democratica e il discorso sullo stato dell'Unione nel 2024, le donne democratiche hanno deciso di indossare il bianco come segno di unità e in omaggio alle suffragette che ottennero il diritto di voto per le donne nel 1919. Alcune donne presenti nella sala indossavano il bianco anche durante il discorso congiunto di martedì sera, dando seguito alla tradizione. Questa volta, però, è stato scelto il colore rosa non solo perché è difficile da ignorare o perché è tradizionalmente associato alla femminilità. "Il rosa è stato usato come colore di protesta contro Trump", ha detto Leger Fernandez, riferendosi ai cappelli rosa indossati alla marcia delle donne del 2017. "Il rosa è stato anche usato come colore di protesta contro [il presidente russo Vladimir] Putin." Leger Fernandez indossava una giacca magenta, una camicia rosa pallido, una cintura rosa, pantaloni rosa a pieghe (acquistati in un negozio dell'usato, ha precisato una portavoce) e un bottone che diceva: "Tradita per i miliardari."

L'iniziativa collettiva tra i membri democratici del Congresso è nata rapidamente. "Le donne sono flessibili e agili", ha detto Leger Fernandez ridendo, poche ore prima della sessione congiunta. "Le valigie erano già pronte. Le persone sono andate nei negozi dell'usato. Si sono scambiate i vestiti tra loro... Stiamo condividendo il colore rosa tra di noi mentre parliamo."

Qui sotto sono descritti alcuni altri look particolari.

Il cappello di Marjorie Taylor Greene

La deputata Marjorie Taylor Greene (R-Georgia) ha indossato un cappello rosso di Trump in aula, non con il tradizionale slogan "Make America Great Again", ma con la scritta "Trump Was Right About Everything!" sulla parte anteriore e "45-47" sul lato. Trump gli ha dato una pacca di approvazione mentre entrava in aula.

Le magliette “no king” dei democratici

Alcuni membri democratici del Congresso hanno indossato magliette nere per protestare contro l'espansione dei poteri esecutivi di Trump. Il deputato Maxwell Frost (D-Florida) ha abbandonato il discorso. Sul retro della sua maglietta nera si leggeva chiaramente "No kings live here". Nel frattempo, la deputata Delia C. Ramirez (D-Illinois) era seduta tra il pubblico con una maglietta che diceva "No king. No Coup."

Blu e giallo per l'Ucraina



Diversi membri democratici del Congresso hanno ribadito il loro sostegno all'Ucraina nella sua guerra contro la Russia. Tra i presenti, almeno due persone indossavano cravatte a strisce blu e giallo: il deputato Paul Tonko (D-New York) le ha abbinate a un bottone con scritto "Medicaid Matters", mentre il deputato Jim Costa (D-California) l'ha decorata con una spilla che giustapponeva le bandiere degli Stati Uniti e dell'Ucraina. La senatrice Maggie Hassan (D-New Hampshire) indossava una camicia gialla e una giacca blu.

Elon Musk in abito



Il miliardario sudafricano e consigliere presidenziale è stato recentemente fotografato con magliette e cappellini durante le sue visite a Trump alla Casa Bianca. Il look più elegante di Musk, con un abito blu navy e una cravatta blu reale, senza occhiali da sole in vista, è dunque in netto contrasto con le sue ultime apparizioni a Washington.

La giacca oversize color pesca di Usha Vance



La forma rilassata di questo completo è distintamente moderna e trendy, per non dire anche un po' androgina – è il tipo di look che potrebbe indossare una ceo di una tech company, specialmente con i capelli raccolti in una coda discreta. In un evento in cui molte altre donne repubblicane sfoggiavano i loro caratteristici capelli mossi, trucco pesante e silhouette femminili, la moglie del vicepresidente Vance sembrava partecipare a un evento completamente diverso.

La cravatta viola di Trump



La consueta cravatta rossa del presidente è così famosa che tutti i pupazzi che raffigurano Trump la indossano sempre, anche James Austin Johnson la porta in ogni sketch di SNL in cui interpreta il presidente. Tuttavia, Trump di recente ha sperimentato delle alternative e ha ripreso il look con cravatta viola che aveva sfoggiato durante l'insediamento a gennaio. Il viola e altre combinazioni di rosso e blu sono spesso usati in politica come gesti verso il bipartitismo. Il discorso di Trump ha dimostrato invece che questa cravatta a righe rosso-blu era semplicemente una cravatta.

di Ashley Fetters Maloy

copyright Washington Post