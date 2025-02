Il piano di Trump per Gaza: prendere il controllo della Striscia e trasferire i residenti

Il presidente americano incontra Netanyahu e illustra la sua proposta per il medio oriente: trasferire gli abitanti della Striscia in un altro paese e trasformarla nella "Riviera del medio oriente". Il racconto del Washington Post

Martedì il presidente americano Donald Trump ha proposto che gli Stati Uniti assumano una "posizione di proprietà a lungo termine" su Gaza e che i suoi abitanti vengano trasferiti in "un bel pezzo di terra, fresco e bello" in un altro paese. La sua idea prevede di mettere il territorio, devastato dalla guerra, sotto il controllo statunitense, delineando uno scenario di sfollamento di massa che rischierebbe di infiammare il mondo arabo.

Trump ha avanzato questa proposta mentre accoglieva alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Ma l'idea di rimuovere permanentemente i 2,2 milioni di residenti di Gaza e reinsediarli altrove ha suscitato reazioni indignate da parte di molti palestinesi e dei loro alleati arabi. Un'iniziativa del genere non solo comporterebbe l'allontanamento forzato della popolazione dalla propria terra, ma vedrebbe anche gli Stati Uniti coinvolti ancora più direttamente nel conflitto, appropriandosi di un territorio palestinese.

Questa proposta riflette il tipico approccio diretto e spavaldo di Trump alla politica estera. Con la convinzione di poter risolvere un conflitto che per decenni ha resistito agli sforzi diplomatici, il presidente ha avanzato un piano che sembra ignorare completamente la volontà dei palestinesi.

"Non credo che la gente debba tornare a Gaza", ha dichiarato Trump. "Penso che per loro sia stato un luogo terribile. Hanno vissuto in condizioni infernali. Gaza non è un posto in cui vivere. L'unico motivo per cui vogliono tornarci, ne sono certo, è che non hanno alternative".

In realtà, la maggior parte dei residenti di Gaza vuole rimanere nella propria terra. Trump, tuttavia, non ha specificato quale potrebbe essere la nuova destinazione per loro. Ha semplicemente ribadito la sua convinzione che Egitto e Giordania dovrebbero accogliere gli abitanti di Gaza, senza però considerare il fatto che molti di loro non vogliono lasciare la loro casa, né la complessità di un trasferimento forzato.

"Io vedo una posizione di proprietà a lungo termine", ha aggiunto Trump, "che porterà grande stabilità a quella parte del medio oriente, e forse all'intera regione".

Alla domanda se gli Stati Uniti sarebbero pronti a schierare truppe per conquistare Gaza, Trump ha risposto: "Faremo ciò che è necessario... La conquisteremo e la svilupperemo". Netanyahu ha accolto con interesse la proposta: "Vede un futuro diverso per quella terra", ha commentato. "Vale la pena considerarlo, ne stiamo parlando. Potrebbe cambiare la storia".

Prima del suo incontro con Netanyahu, Trump ha dichiarato di ritenere che i palestinesi non abbiano un futuro a Gaza. "Guardate, la questione di Gaza non ha mai funzionato", ha detto ai giornalisti. "Penso che dovrebbero ricevere un bel pezzo di terra e che dovremmo trovare qualcuno disposto a investire per trasformarlo in un luogo vivibile e accogliente".

Trump ha poi suggerito che questa nuova terra potrebbe essere una singola area o più territori sparsi, un'idea che rischierebbe di frammentare l'identità palestinese. Un concetto che sicuramente provocherebbe ulteriore rabbia tra i sostenitori di Gaza, un territorio che ha subito quasi 16 mesi di incessanti bombardamenti israeliani prima del recente cessate il fuoco, entrato in vigore poco prima dell'insediamento di Trump.

"Gaza è stata un inferno", ha detto Trump. "Bisognerebbe costruire abitazioni di qualità, creare una bella città, un luogo in cui possano vivere senza rischiare di morire. Perché Gaza, al momento, è una condanna a morte. E la storia si ripeterà".

Secondo lui, molti abitanti di Gaza "amerebbero andarsene, se solo avessero un'opzione. Ma al momento non ce l'hanno".

Dopo gli incontri, Trump ha dichiarato che un progetto di ricostruzione guidato dagli Stati Uniti potrebbe creare "uno sviluppo economico che genererebbe innumerevoli posti di lavoro e alloggi per la popolazione locale". Tuttavia, non ha chiarito a chi si riferisse con "popolazione locale".

Netanyahu ha elogiato Trump per la sua franchezza: "Dice cose che gli altri si rifiutano di dire", ha affermato. "E dopo che la gente resta sbalordita, si gratta la testa e ammette: 'Sai, ha ragione'".

I due leader hanno una storia complessa. Durante il primo mandato di Trump, erano stretti alleati: l'ex presidente americano aveva persino spostato l'ambasciata statunitense a Gerusalemme. Tuttavia, dopo le elezioni del 2020, Netanyahu si era congratulato con Joe Biden per la vittoria, scatenando l'ira di Trump, che ha poi iniziato a criticarlo pubblicamente. L'incontro alla Casa Bianca sembra quindi un tentativo di ricucire i rapporti.

L'approccio diretto di Trump su Gaza contrasta con quello più cauto dell'amministrazione Biden, che ha trascorso oltre un anno cercando di elaborare un piano di ricostruzione che tenesse conto delle numerose parti coinvolte. Egitto e Giordania, in particolare, hanno respinto con fermezza l'idea di accogliere gli abitanti di Gaza, ritenendo che un simile trasferimento sarebbe insostenibile.

La Giordania ospita già oltre 2 milioni di rifugiati palestinesi, molti dei quali hanno ottenuto la cittadinanza. L'Egitto, dal canto suo, ha mantenuto chiuse le sue frontiere per gran parte del conflitto, sebbene circa 100.000 palestinesi siano riusciti a varcare il confine, secondo dati dell'Autorità Palestinese.

Oltre alla questione di Gaza, Trump e Netanyahu hanno discusso del cessate il fuoco tra Israele e Hamas, delle tensioni con l'Iran e della normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita. Dopo gli incontri alla Casa Bianca, era prevista anche una cena privata tra i due.

Prima di questi incontri, i ministri degli Esteri di Egitto e Turchia – entrambi coinvolti nei negoziati per la fine del conflitto – hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in cui respingono categoricamente qualsiasi proposta di trasferimento o reinsediamento dei palestinesi fuori dai territori.

"Il nostro popolo palestinese, e quello di Gaza in particolare, è radicato qui e non andrà da nessuna parte", ha scritto su Facebook Mustafa Ibrahim, analista politico di Gaza. "Se Trump vuole costruire qualcosa, può andare a farlo in mare".

Anche Hamas ha respinto la proposta con fermezza. "Le dichiarazioni di Trump sono razziste e rappresentano un tentativo palese di cancellare la nostra causa e negare i nostri diritti nazionali", ha affermato Izzat al-Rishq, membro dell'ufficio politico del gruppo.

Nel frattempo, Trump ha invitato il re di Giordania Abdullah II per un incontro a Washington la prossima settimana. L'Egitto, che dipende fortemente dagli aiuti militari americani, si trova ora in una posizione delicata nei rapporti con l'amministrazione Trump.

Recentemente, l'ex presidente ha definito Gaza "una località fenomenale, sul mare, con un clima incredibile", aggiungendo che "potrebbe diventare un posto fantastico". Martedì ha ribadito questa visione, immaginando Gaza come "la Riviera del medio oriente", un luogo internazionale dove "la gente del mondo", compresi i palestinesi, potrebbe vivere.

Così, mentre Netanyahu cerca di adattarsi ai cambiamenti politici di Washington, resta da vedere se le idee di Trump avranno un impatto reale sul futuro della regione.

di Matt Viser e Michael Birnbaum

Karen DeYoung a Washington, Shira Rubin a Tel Aviv e Hazem Balousha a Toronto hanno contribuito a questo servizio

copyright Washington Post