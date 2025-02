In Svezia c'è stata una sparatoria in una scuola per adulti

"Circa dieci" persone sono state uccise, ha detto la polizia, che ritiene l'autore dell'attacco sia tra i morti e che abbia agito da solo, anche se il movente non è ancora chiaro

C'è stata una sparatoria in un campus scolastico a Örebro in Svezia, a circa 200 chilometri dalla capitale Stoccolma. "Circa dieci" persone sono state uccise, ha detto la polizia, che ritiene l'autore dell'attacco – un uomo di 35 anni – sia tra i morti e che abbia agito da solo, anche se il movente non è ancora chiaro. L'assalitore non ha alcun legame con la criminalità organizzata e gli investigatori non credono si tratti di terrorismo. Le indagini sono tuttavia nelle primissime fasi.

La sparatoria è avvenuta attorno alle 12:3o nella scuola Risbergska, un centro educativo gestito dal comune e frequentato da adulti, anche se sul posto ci sono scuole per bambini. Studenti e personale dell'istituto sono stati tenuti all'interno degli edifici mentre la polizia pensava che l'aggressore fosse ancora in libertà: ora sono stati evacuati. Le forze dell'ordine stanno lavorando per identificare le vittime, i cui corpi sono stati trovati tutti all'interno dell'edificio scolastico.

Gunfire was captured on video footage recorded from a school window in Risbergska School in the Västhaga area of #oerebo , #sweden . Several dead and 15 injured in the shooting. #örebro



pic.twitter.com/fGcV8wSOKG February 4, 2025

Un video diffuso sui social media sembra mostrare il momento in cui si sono sentiti gli spari nel campus. Nella ripresa da una finestra o da un balcone, la persona dietro la telecamera esclama "oh mio dio" mentre risuonano i colpi di arma da fuoco. La tv pubblica svedese SVT sostiene che, secondo quanto le risulta, è stata usata un’arma automatica. Lena Warenmark, un'insegnate del campus, ha raccontato alla SVT di avere sentito "alcuni colpi in rapida successione, una breve pausa e poi altri ancora". La testimone ha aggiunto che gli studenti erano insolitamente pochi, poiché molti erano tornati a casa dopo aver sostenuto un esame nazionale.

Il primo ministro svedese Ulf Kristersson ha detto che questa è "una giornata molto dolorosa" per la Svezia.