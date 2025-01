Il viaggio di Almasri in giro per l'Europa prima del mandato d'arresto della Cpi

Il capo della polizia giudiziaria libica ha iniziato il suo viaggio per l'Europa il 6 gennaio. Le tappe: Inghilterra, Belgio, Germania, infine Italia. Soltanto il 18 gennaio la Corte penale internazionale ha emesso il mandato di arresto

Tramite fonti qualificate, Il Foglio ha ricostruito il viaggio svolto in giro per Europa da Osama al Njeim Almasri, capo della polizia giudiziaria libica, prima del suo arresto in Italia sabato scorso e il suo successivo rimpatrio in Libia.

Almasri inizia il suo viaggio il 6 gennaio 2025, volando da Tripoli a Londra, facendo scalo all'aeroporto di Roma-Fiumicino. Si trattiene nella capitale britannica per 7 giorni. Il 13 gennaio 2025 infatti da Londra si trasferisce a Bruxelles in treno.

Da Bruxelles prosegue per Bonn, in Germania, viaggiando in macchina con un amico. Lì soggiorna per due giorni e assiste a una partita di calcio.

Insieme ad alcuni amici noleggia una Mercedes e si dirige verso Monaco. Durante il tragitto, vengono fermati dalla polizia per un controllo presentatosi come di routine: gli agenti li lasciano proseguire. E’ il 16 gennaio 2025.

Arrivati a Monaco, il 18 gennaio cambiano la Mercedes con un'auto più spaziosa per viaggiare verso Torino. Una volta giunti in città, la polizia effettua un ulteriore controllo, verificando tutto senza riscontrare irregolarità e permettendo loro di proseguire. Il motivo principale del viaggio a Torino era assistere a una partita della Juventus.

Soltanto sabato 18 gennaio, quindi 12 giorni dopo l'inizio del viaggio di Almasri in giro per l'Europa, la Corte penale internazionale emette il mandato di arresto nei confronti di Almasri per crimini contro l’umanità e crimini di guerra.