Quello di Donald Tusk è un manifesto europeo contro la paura e il pessimismo 

Il presidente del Consiglio della Polonia presenta il semestre polacco con una parola chiave: sicurezza. Per sopravvivere l’Ue deve armarsi. E agli europei dice: alzate la testa, il futuro è nelle vostre mani, non della Cina, della Russia o degli Stati Uniti

Pubblichiamo il discorso che ha pronunciato ieri il premier polacco, Donald Tusk, al Parlamento europeo.

Signora presidente. Cari amici. “L’Europa non è ancora perduta, finché siamo vivi”. Queste sono parole parafrasate dell’inno nazionale polacco. Riflettono lo stato d’animo palpabile in tutta Europa, uno stato d’animo di incertezza, di perdita. Uno stato d’animo di incertezza, a volte di disorientamento. Oggi possiamo parlare di una certa crisi spirituale. Quindi, con il vostro permesso, vorrei condividere con voi una riflessione un po’ più profonda di una semplice lista di compiti che ci attendono nella presidenza polacca. Tutti noi qui al Parlamento europeo, o almeno coloro che sono interessati ai dettagli del programma della presidenza polacca, sanno sicuramente quali compiti sono importanti per noi ora. Sapete che abbiamo considerato la sicurezza come l’aspetto più importante. E che il motto di questa presidenza è “Security, Europe!”, Sicurezza, Europa!, perché è anche un tentativo di rispondere a questo momento di esitazione globale, su quale sarà il nostro futuro, qui in Europa, nei singoli stati membri dell’Unione europea, nell’intera civiltà politica, la civiltà dell’occidente. Stiamo affrontando un conflitto proprio ai nostri confini. Dobbiamo anche affrontare il rapido e talvolta incontrollato progresso tecnologico: tutto questo fa sì che alcuni cittadini europei abbiano la sensazione di aver perso terreno sotto i piedi. Si parla quindi di una crisi di certe emozioni positive e di una crisi spirituale, ma oggettivamente parlando, l’Europa non ha motivo di avere paura. Oggi, forse le parole più importanti che dovrebbero essere pronunciate qui al Parlamento europeo sono parole rivolte direttamente agli europei: “Alzate la testa, europei”. L’Europa è stata e sarà sempre grande. E non si tratta solo di slogan politici. Quante volte dimentichiamo che l’Unione europea è composta da quasi 450 milioni di persone, 27 orgogliosi stati membri, che nel corso degli anni sono stati in grado e lo sono oggi e lo saranno domani di accordarsi, a volte con circostanze e processi difficili, ma di concordare una posizione comune. E questo in momenti critici come la crisi finanziaria, energetica, migratoria, terroristica, la pandemia, la guerra sul nostro confine orientale. Guardate con quanta diligenza e determinazione le nazioni europee, gli stati membri, le istituzioni, l’Unione europea nel suo complesso affrontano queste sfide. E non c’è davvero alcun motivo per cui l’Europa di oggi, soprattutto oggi, possa ritenere che ci siamo trovati in difficoltà e problemi assurdi, esistenziali.

Sì, ci sono stati alcuni cambiamenti che hanno rafforzato questo senso di incertezza. Ma permettetemi di attingere alla mia esperienza in questo Parlamento. Ho parlato qui durante la prima presidenza polacca, e molte volte anche quando ero presidente del Consiglio europeo. Ricordo molto bene quei momenti di crisi e di dubbio. E ricordo bene come ce la siamo cavata affrontando tutte quelle sfide. In quest’Aula abbiamo molte differenze. Abbiamo la sinistra, movimenti più o meno radicali, ma ancora un grande centro politico. Discutiamo nei nostri parlamenti nazionali, e anche qui. Conduciamo campagne elettorali accanite. Ma siamo stati e siamo ancora in grado, come europei, di trovare o riscoprire ogni giorno, ogni anno, questo spazio comune. In fondo, è questo che crea il senso di comunità. Alcuni elementi di questa comunità politica sono messi in discussione, ma questo sentimento, il senso generale di comunità politica, significa che, tra le altre cose, siete qui, in quest’aula, tutti insieme. Indipendentemente dai partiti che rappresentate. Chiamiamo le cose con il loro nome.

Questo, secondo alcuni, rivoluzionario cambiamento politico negli Stati Uniti ha causato un certo disorientamento politico in molti paesi europei. Sono state pronunciate alcune parole, dichiarazioni politiche che giustificano questo senso di disorientamento o di incertezza di alcuni politici. Ma non giustificano in alcun modo questo declino dello spirito europeo. Quello che sta accadendo intorno a noi, quello che sta accadendo in Europa, ma soprattutto intorno a noi; quello che sta accadendo nella dimensione geopolitica, pone all’Europa sfide completamente nuove. Ma l’Europa è stata creata proprio per affrontare tali sfide. Tutti abbiamo ascoltato con attenzione il discorso inaugurale del presidente Donald Trump. E i leader di altri paesi, di altre potenze, parlano con orgoglio e soddisfazione dei successi dei loro paesi, della tradizione, della grandezza del passato e del futuro. L’Europa ha il diritto di parlare in modo altrettanto schietto, e con la stessa convinzione della sua grandezza, del passato, del presente e della sua fiducia nel grande futuro del nostro continente e della nostra Unione. Dobbiamo solo aprire bene gli occhi e non offenderci per il cambiamento delle circostanze. Prendiamo questo tema chiave, che oggi è la sicurezza, perché non è solo la presidenza polacca a considerarlo una priorità. Sappiamo tutti che la sicurezza è estremamente importante nella vita quotidiana di ogni europeo, dei nostri stati nazionali e dell’Unione europea nel suo complesso.

Lasciate che vi dica che se crediamo che il cambiamento dell’Amministrazione americana sia in un certo senso un salto nell’ignoto, ricordate questo, che l’Europa ha costruito la sua grandezza perché non ha mai avuto paura di andare verso l’ignoto a testa alta. Quando ascolto altri leader, altre potenze mondiali, ricordare questi grandi momenti della loro storia, voglio dirvi che anche noi dovremmo sempre avere nella nostra memoria collettiva questi grandi eventi che hanno deciso il destino del mondo e che sono nati qui in Europa. L’Europa è stata la culla dei più grandi esploratori, inventori, strateghi. E noi non abbiamo mai avuto paura dell’incertezza. Non abbiamo mai avuto paura di buttarci nell’ignoto.

Ciò che sta accadendo ora non è una minaccia per l’Europa, è una grande possibilità per noi, una grande opportunità. Possiamo tornare a essere i più competitivi del mondo, non solo in economia, ma anche in politica, perché in passato siamo sempre stati creativi, coraggiosi, non abbiamo mai avuto paura. Che si trattasse di Alessandro Magno, Cristoforo Colombo, i Vichinghi o gli scopritori dell’America, tutto questo è la nostra storia, questa è ‘'Europa.

Il tempo delle comodità è finito – lo sappiamo tutti. Se oggi il nuovo presidente degli Stati Uniti parla della necessità per l’Europa, per gli alleati americani, di una maggiore responsabilità per la propria sicurezza, consideriamola una sfida positiva. Voglio dirvi che solo un alleato può davvero desiderare che il suo alleato diventi più forte. Non consideratela come una dichiarazione di un oppositore dell’Europa. Per quanto riguarda la cooperazione in materia di sicurezza tra Unione europea, Stati Uniti, Canada, l’intera Nato – dobbiamo ancora cercare non solo di parlare un linguaggio comune, ma dobbiamo anche adottare misure specifiche. E oggi l’Europa deve agire.

Quando ascolto le dichiarazioni dall’altra parte dell’Atlantico, credo che nessuno di voi, nessuno qui in Europa, debba essere irritato o sconvolto da alcuni suggerimenti o indicazioni. Ricordiamo ciò che Kennedy disse all’epoca: “Non chiedete cosa può fare l’America per l’Europa e la sua sicurezza – chiedete cosa possiamo fare noi stessi per essa”. Non chiedete più all’America cosa può fare per la nostra sicurezza. Chiedetevi cosa voi, cosa noi, possiamo fare per la nostra sicurezza. Sono convinto che l’Unione europea, gli stati membri dell’Unione europea, saranno l’alleato più prezioso, anche dal punto di vista di Washington, se prenderemo il controllo della sicurezza, se staremo in piedi da soli, se apriremo la mente e gli occhi e vedremo dove è la minaccia, dove è il nemico, cosa non abbiamo fatto, dove sono state le omissioni, dove sono le fonti della nostra – come alcuni la chiamano – debolezza. Non parlerei di debolezza, perché, come ho detto, potenzialmente possiamo essere una potenza pari a quelle più grandi. Abbiamo la stessa quota di pil mondiale degli Stati Uniti. Quando parliamo della minaccia della Russia oggi, devo dirvi che quando sento alcune dichiarazioni, per me è patetico che alcuni in Europa abbiano paure di, non so, l’economia russa, la scienza russa, il potenziale – quale potenziale? – la demografia, l’etica.

Dobbiamo tornare a credere nella nostra forza. Questo potenziale è un dato di fatto. Siamo forti, all’altezza delle più grandi potenze mondiali. L’unica cosa che dobbiamo fare è crederci. E i fatti sono davvero dalla nostra parte. Se parliamo di sicurezza esterna, questa priorità della sicurezza europea è composta da sette elementi: ecco come l’abbiamo concepita per la presidenza polacca.

Sicurezza esterna

Alcuni pensano che sia stravagante, o un ammonimento brutale o malizioso quando diciamo che dovremmo spendere fino al 5 per cento per la nostra sicurezza. Voglio dirvi che questo è un momento in cui l’Europa non può permettersi di risparmiare sulla sicurezza. Parlo come primo ministro di un paese che già spende quasi il 5 per cento per la sua sicurezza. E voglio dire che spende questo 5 per cento non solo per la propria sicurezza, ma per la sicurezza di tutta l’Europa. Si dà il caso che la Polonia abbia un lungo confine con la Russia, con la Bielorussia e un confine amichevole con l’Ucraina, ma in un certo senso un confine di guerra con l’Ucraina. Voglio sottolinearlo chiaramente. So che la presidenza polacca non deciderà in merito, ma questo è un appello appassionato a tutti affinché rifiutino il pensiero comune. Se l’Europa deve sopravvivere, deve essere armata. Non è una nostra scelta. Non sono un militarista. La Polonia è uno dei primi posti al mondo in cui nessuno vorrebbe vedere il ripetersi di una guerra. Siamo tra quelli che hanno sofferto di più in Europa durante questa terribile guerra. Ma forse è per questo che capiamo così bene che per evitare un tragico ripetersi della storia, dobbiamo essere tutti forti, armati, determinati. Forti nello spirito, ma anche forti nelle nostre capacità di difesa. Quindi non sottovalutate questo appello a spendere il 5 per cento. Pensiamo in modo flessibile e creativo, perché oggi è il giorno in cui dobbiamo aumentare radicalmente la nostra spesa per la difesa. Dopo tutto, non per sempre, non fino alla fine dei tempi, ma a un certo punto dovremmo iniziare a spendere molto di più, come stati nazionali, come stati membri della Nato, ma anche come Unione europea, nel suo complesso. Questo è ciò che è oggi. Forse, e lo dico con piena convinzione, come primo ministro polacco, come europeo e anche come storico, se non vogliamo spendere tanto denaro in futuro per la sicurezza, per gli armamenti, per la difesa, allora dobbiamo investire di più oggi. Quindi, pensateci seriamente. Da questo dipende non solo il futuro dell’Ucraina, della regione, ma dell’intera Europa. In un certo senso, dipende il futuro del mondo intero come lo conosciamo oggi. Dipende dalle nostre capacità di difesa, indipendentemente da chi voglia aiutarci e chi voglia andare contro di noi.

Sicurezza interna

Ricordo che molti anni fa, da questo palco, in qualità di presidente del Consiglio europeo, ho messo in guardia da un approccio ingenuo alla minaccia dell’immigrazione clandestina. E tra l’altro, alcuni in quest’aula del Parlamento reagirono a volte con rabbia, a volte con risate, quando, contrariamente a quanto affermato da alcuni, l’Europa dovrebbe essere un continente senza frontiere, aperto a tutti gli immigrati illegali e legali. E’ stato allora che ho detto che questa è una categoria che si riduce alla nostra responsabilità. E’ la responsabilità più importante che ogni autorità ha per un confine e un territorio sicuri.

Se la democrazia deve sopravvivere, se i valori europei, di cui parlerò tra poco, devono sopravvivere, allora non è possibile che la gente comune associ la democrazia a impotenza, a impotenza quando si tratta di questi compiti classici per ogni governo, che sono la difesa dei confini e la difesa del territorio. Sapete perché si parla così spesso della crisi di fiducia nella politica tradizionale in Europa? Sapete i lunatici politici o i pazzi vengono così spesso alla ribalta, dicendo che il modello tradizionale di democrazia europea è inutile, che va buttato via? Perché non siamo in grado di proteggere il nostro confine europeo, il nostro territorio.

E’ vero, sono successe molte cose brutte, molta impotenza ha accompagnato le azioni o meglio la mancanza di azioni da parte dei governi democratici. Vorrei dire che è possibile affrontare il problema dell’immigrazione clandestina e, più in generale, i problemi relativi alla sicurezza interna dell’Europa senza slogan nazionalisti e xenofobi. Vorrei vedere in questo settore della sicurezza interna, così come in quello della sicurezza esterna, questa democrazia tradizionale basata sui valori tradizionali europei – libertà individuali, rispetto dei diritti delle minoranze, libertà di parola, Stato di diritto, vita pubblica libera dalla corruzione, politica libera dall’onnipotenza degli oligarchi, in modo che tutti coloro che sono guidati da questi valori mostrino anche forza e determinazione quando è necessario difendere i nostri confini, il nostro territorio, la nostra sicurezza.

La democrazia deve tornare ad essere forte. L’Unione europea deve diventare sinonimo di potere. Etica, moralità, diritti, ma anche forza. In politica, chi è impotente è patetico, è spregevole.

Sicurezza informatica

Sembra misteriosa, ma sapete di cosa sto parlando. Non possiamo essere indifesi di fronte alle bugie e alla disinformazione. Soprattutto ora che le bugie e la disinformazione sono diventate uno strumento, un’arma nelle mani di chi ha attaccato l’Ucraina e minaccia l’intera Unione europea. Nel rispetto della libertà di parola, in questo caso dobbiamo essere assolutamente di principio, dobbiamo trovare un metodo per impedire l’interferenza, la distruzione della nostra democrazia, delle nostre elezioni, soprattutto da parte di queste fabbriche russe di menzogne e disinformazione.

La sicurezza in questa sfera dell’informazione deve riguardare anche la protezione dei nostri figli, dei nostri nipoti dalla violenza, dalla menzogna, dal disprezzo verso le altre persone. Questo è davvero un argomento di riflessione molto profondo. So che è un compito difficile, non possiamo cadere nella trappola della censura, delle restrizioni alla libertà di parola, ma allo stesso tempo non possiamo essere indifesi di fronte a un aggressore che usa l’informazione come un’arma assoluta, proprio come usa i migranti al confine con la Polonia come un’arma contro la democrazia europea.

Sicurezza nell’economia

Ascoltate, concorrenza, libero mercato, sono invenzioni europee, che in seguito sono arrivate anche in America, ma dobbiamo ricordare che sono idee europee. E nulla impedisce all’Europa di diventare il luogo in cui l’economia è più creativa, più competitiva. Questo è anche il compito del Parlamento europeo. Non voglio fare la predica a nessuno qui, ma mi sembra che come Parlamento dobbiate affrontare una sfida importante, indipendentemente dalle vostre idee e routine politiche. So molto bene che le istituzioni europee, compreso il Parlamento, in un certo senso anche la presidenza polacca, sono vincolate dai trattati. Il nostro compito, formalmente parlando, il vostro compito, è quello di regolamentare, di introdurre nuove leggi. So quanto sforzo e quanto coraggio ci vorranno, ma mi appello a voi, alla vostra immaginazione. Siate un Parlamento che in questa legislatura farà un grande sforzo di deregolamentazione.

Siate coraggiosi, rifiutate la routine. La presidenza polacca, e sono convinto che anche le istituzioni europee, non si limiteranno più a leggere i rapporti di Draghi e gli altri avvertimenti, ma si metteranno a lavorare sodo. Dovremmo rimboccarci le maniche e iniziare a lavorare.Questo sarà davvero il vostro monumento, se sarete in grado – diversamente da come è stato fatto finora – di proporre all’Europa una grande azione di deregolamentazione, perché da essa dipenderà la nostra competitività. Dipenderà anche dalla sicurezza energetica. Non si può parlare solo di sicurezza energetica. Questa sicurezza energetica ha diverse dimensioni. Ho avuto anche l’opportunità di mettere in guardia qui, in questa sala, contro la dipendenza, la ripetuta dipendenza dell’energia europea dalle forniture russe – per vari motivi. Ora potrei essere soddisfatto di aver avuto ragione allora, ma francamente, non sono soddisfatto, non sono trionfante su questo. Ma ora vorrei che tutti voi ricordaste questa lezione, indipendentemente dalle vostre opinioni politiche. L’indipendenza e la sovranità dell’Europa dipendono direttamente anche dall’indipendenza e dalla sovranità energetica. Che nessuno pensi a categorie come: “La guerra in Ucraina finirà, l’aggressione russa contro l’Ucraina finirà, torneremo agli affari, come prima, e renderemo di nuovo l’Europa dipendente dalle forniture russe”. Questo deve finire una volta per tutte, perché questa dipendenza, tra le altre cose, ha portato alla guerra. Questo deve essere ormai chiaro a tutti in Europa.

Sicurezza energetica

Qui dirò alcune parole, lo so, impopolari, almeno tra alcuni di voi. Ma sicurezza energetica significa anche compiti specifici che renderanno l’energia in Europa non la più costosa, ma – se non la più economica – paragonabile a quella di altre potenze economiche. Ascoltate, basta con queste interminabili relazioni, articoli, commenti, riunioni, Consigli europei dedicati a questo, dibattiti – dobbiamo semplicemente dire onestamente che alcune normative europee hanno oggettivamente portato al fatto che il prezzo dell’energia in Europa, in alcuni paesi europei, è inaccettabilmente alto. Come volete competere con l’economia americana o cinese se abbiamo un’energia tre volte più costosa? Se oggi nessuno in questa sala mettesse in dubbio la necessità di una straordinaria – perché anche questa è una grande conquista europea – attenzione europea per l’ambiente e il clima. Perché sappiamo quali terribili conseguenze attendono il pianeta se non saremo coraggiosi e determinati. Ma, ecco un “ma”. L’Europa non può permettersi di non essere competitiva, non può diventare un continente di persone e idee ingenue. Se andiamo in bancarotta, chi proteggerà l’ambiente al posto nostro? Chiedo gentilmente di affrontare onestamente una revisione completa e molto critica di tutti i regolamenti, compresi quelli derivanti dal Green Deal. E che siamo davvero in grado non solo di indicare, ma anche di modificare tutte quelle disposizioni che possono portare a prezzi elevati, persino a prezzi energetici più alti. Per esempio, abbiamo davanti a noi la questione dell’ETS2. Gli alti prezzi dell’energia potrebbero spazzare via più di un governo democratico nell’Unione europea. Rendetevi conto – anche a prescindere dal fatto che siate di destra, di sinistra o di centro – che non è che i cittadini non vogliano che l’ambiente naturale sia sicuro in Europa, ma i cittadini non vogliono nemmeno che l’Europa diventi un luogo in cui l’energia è la più costosa, perché questo li colpirà direttamente. Chiedo inoltre una riflessione profonda, critica e coraggiosa sulle conseguenze dell’introduzione dell’ETS2 a un ritmo così rapido. Metto fortemente in guardia da questa eventualità. E credo che un politico esperto – sia nazionale che europeo – le conseguenze politiche – non dirò che sono imprevedibili – sono terribilmente prevedibili. Se continuiamo – in modo così sconsiderato – in azioni che si tradurranno in un’energia ancora più costosa. Dobbiamo davvero affrontare questo problema.

Sicurezza alimentare

Credo che ora tutti capiscano, gli ultimi anni lo hanno dimostrato molto chiaramente, che per la Polonia, per l’intera Europa, l’agricoltura è il nostro tesoro. Anche qui bisogna essere molto vigili, essere responsabili. La sicurezza alimentare dell’Europa non è solo – per quanto possibile – l’autosufficienza dell’Europa in termini di prodotti agricoli. E’ così, è la migliore agricoltura del mondo, ma deve essere sostenibile. A questo proposito, devo dire che la Commissione ha reagito rapidamente, e la ringrazio molto per questo. Sono stato uno di quelli che ha segnalato la necessità di un’azione rapida, in modo da eliminare alcuni oneri dagli agricoltori europei, dall’agricoltura europea, per trasformare gli ordini in incentivi.

Ascoltate, difenderemo efficacemente la nostra natura se le persone saranno convinte di volerla. Se l’Europa, l’Unione europea, le istituzioni europee, vengono associate alle persone – e che si tratti di agricoltura o di energia – se queste istituzioni e le nostre azioni vengono associate a oneri e ordini, allora perderemo queste persone come esercito di coloro da cui dipende di fatto anche il futuro del nostro ambiente. Cerchiamo di essere il più possibile di buon senso, questo è il mio appello a tutti. Lo so, avete le vostre idee. Alcuni credono anche profondamente in alcune dottrine o ideologie radicali, ma credetemi – la mia esperienza parla anche attraverso di me – per milioni di europei la caratteristica più preziosa di un politico non è la sua appassionata fede in qualche idea, ma il buon senso, il coraggio di pensare fuori dagli schemi, il rifiuto della routine. Questo non ha prezzo nei tempi odierni.

Sicurezza sanitaria

La settima dimensione è la sicurezza sanitaria. Qui non c’è bisogno di aggiungere nulla. La pandemia ha mostrato molto chiaramente, ma anche altre malattie, per esempio, che si parla sempre più della minaccia alla salute mentale dei più giovani. E non si tratta solo di un’azione nel campo della salute, ma anche di ciò che ho detto prima, ossia la questione della protezione dei nostri giovani da ciò che accade online. Non restiamo indifferenti. Sappiamo che esperimenti scientifici ci dicono già cosa succede al cervello di un giovane, cosa succede al cervello dei bambini e degli adolescenti quando sono esposti a certi contenuti online, a contatti maligni che purtroppo sono ovunque online. Il nostro futuro è in gioco. Ricordiamolo. Il nostro futuro dipenderà dalla salute mentale di coloro che sono bambini oggi, che hanno dai cinque ai dieci anni. Proteggiamo i nostri bambini. Sono il nostro tesoro più grande.

Crediamo di nuovo in noi stessi, senza eccezioni, sostenendo e discutendo, per ricostruire questa comunità e per ricostruire la fede in questa comunità. Un’Europa sicura e protetta, e concludo, forse non è il momento di parlare del nuovo esercito europeo. Sapete bene che se oggi avessimo un esercito europeo, la discussione principale riguarderebbe il leader, chi è il comandante in capo, dove inviare l’esercito. Il mio intuito mi dice che se Budapest decidesse questo, questo esercito europeo andrebbe purtroppo in una direzione diversa rispetto a quella che sarebbe stata se lo avesse deciso Varsavia,. Quindi non facciamoci particolari illusioni, ma cerchiamo di essere pratici. Tutti in Europa, senza eccezioni, possono probabilmente concordare sul fatto che il denaro europeo, gli sforzi europei insieme dovrebbero costruire un confine sicuro dell’Unione europea, un confine esterno sicuro. Per questo incoraggerò, non solo perché oggi abbiamo la presidenza polacca in Europa, a curare il progetto polacco, lituano e finlandese di costruire questo scudo orientale, cioè un confine sicuro dalle aggressioni. E non stiamo parlando solo di infrastrutture dure, ma anche di utilizzare le tecniche più recenti, già sperimentate durante la guerra in Ucraina. Consideriamo questo obbligo come un obbligo comune. E credo che non ci sia nessun partito qui, in questo Parlamento, che metta in dubbio la necessità di difendere il nostro confine comune da potenziali aggressioni. Credo che nessuno in quest’Aula metta in dubbio la necessità di difendere il cielo europeo da una potenziale minaccia missilistica. Ci sono molte joint venture che non richiedono una rivoluzione sistemica, ma solo coraggio, buon senso e determinazione. So che alcuni stati nazionali si stanno difendendo dal finanziamento aggiuntivo delle esigenze di difesa europee. Alcuni sono molto riluttanti a prendere in considerazione l’idea delle obbligazioni e dell’assunzione di debiti.

Ascoltate, sarò onesto, non dovremmo preoccuparci troppo di quale metodo adottiamo per finanziare progetti di difesa paneuropei. Dovremmo finalmente dire ad alta voce che non c’è alternativa a questo. L’Europa deve iniziare a difendersi da sola, e quindi deve anche iniziare a spendere soldi europei per questo. Non si tratta solo di questo 5 per cento del pil necessario in tempi di guerra. Abbiamo anche bisogno di più investimenti come UE nella difesa. Parliamo di tecnologie nel Parlamento europeo e nei parlamenti nazionali, di tecniche finanziarie, di metodi finanziari. C’è uno spazio comune molto ampio che richiederà un finanziamento comune.

Il nostro futuro si gioca nelle nostre teste e nei nostri cuori. Roberta Metsola ha ricordato le parole del Papa polacco, Giovanni Paolo II. Sono importanti per noi, non solo per quello che ha detto sul futuro. In Polonia ricordiamo le parole che sono diventate la fonte di forza e di vittoria di Solidarnosc, e quindi in un certo senso dell’Europa, quando il comunismo stava cadendo in Polonia. “Non abbiate paura”. Abbiamo sentito queste parole e hanno ispirato la nazione polacca. Oggi vorrei ripeterlo, citando ancora una volta queste parole: “Non abbiate paura”. Tutto si svolgerà nella vostra testa. Tutto si giocherà nei nostri cuori. Il futuro è davvero nelle nostre mani. Non è in mano cinese, né russa, né americana: è nelle nostre mani. Consegno questo cuore polacco, bianco e rosso a tutti voi, perché sono convinto che lavoreremo insieme per la grandezza dell’Europa. Sì, l’Europa è stata, è e sarà sempre grande. Grazie.