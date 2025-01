Tutti gli ordini esecutivi firmati da Trump nel suo primo giorno da presidente

Il ritiro dagli accordi di Parigi, il rinvio del ban su TikTok, la grazia agli imputati del 6 gennaio, l'abolizione dei programmi Dei e il riconoscimento che esistono solo due generi: maschio e femmina. Nelle prime 24 ore del suo mandato presidenziale ha firmato il maggior numero di ordini esecutivi rispetto ai precedenti presidenti

Subito dopo aver prestato giuramento come 47° presidente degli Stati Uniti, dando il via al suo secondo mandato davanti a uno sportello per le firme nella Capital One Arena di Washington, Donald Trump ha iniziato a emanare misure esecutive. Nella campagna elettorale del 2024, Trump ha promesso di imporre dazi elevati sulle importazioni, espandere la produzione energetica nazionale e lanciare deportazioni di massa. Trump ha anche giurato a lungo di smantellare le normative federali, vendicarsi dei suoi nemici politici, sradicare la burocrazia federale che ha definito "stato profondo" ed eliminare ciò che vede come spreco governativo. Ci sono dei limiti a ciò che un presidente può legalmente fare tramite un'azione esecutiva, e molti degli ordini di Trump dovrebbero essere contestati in tribunale. Quel processo legale potrebbe rallentare o bloccare la loro attuazione.

Revoca delle azioni dell'Amministrazione Biden e congelamento dei regolamenti

Il presidente, nel suo primo atto esecutivo, ha annullato 78 ordini esecutivi attuati dall'Amministrazione Biden. Le misure revocate hanno riguardato un'ampia gamma di argomenti. Le azioni mirate erano volte a promuovere l'equità razziale, combattere la discriminazione di genere, affrontare il cambiamento climatico, mobilitare la risposta federale alla pandemia di coronavirus, aggiungere requisiti etici per i nominati politici, affrontare le cause profonde della migrazione, ridurre i costi dei farmaci da prescrizione, imporre sanzioni ai coloni israeliani accusati di violenza contro i palestinesi in Cisgiordania e il ritiro delle trivellazioni offshore da determinate aree. Inoltre, Trump ha revocato l'ordine del 2021 del presidente Joe Biden che aveva abrogato il divieto al personale transgender di prestare servizio apertamente nell'esercito degli Stati Uniti. Trump aveva inizialmente vietato alle truppe transgender di prestare servizio nell'esercito degli Stati Uniti durante il suo primo mandato. Successivamente Trump ha disposto un blocco normativo in attesa di una revisione da parte dell'Amministrazione.

Fine della cittadinanza per nascita negli Stati Uniti

Il governo degli Stati Uniti non riconoscerà più la cittadinanza dei bambini nati negli Stati Uniti da immigrati privi di status legale, secondo un ordine firmato da Trump lunedì. Vieta inoltre la cittadinanza per diritto di nascita ai bambini nati da persone con visti di lavoro temporaneo, studenti e turisti. L'ordine, che dovrebbe essere sottoposto a esame legale, reinterpreta le parole "e soggetto alla giurisdizione di quest'ultimo" nel 14° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che concede la cittadinanza a quasi tutte le persone nate sul suolo statunitense, per escludere i bambini nati da genitori illegalmente nel paese.

Dichiarare un'emergenza nazionale al confine meridionale e altri ordini sull'immigrazione

Trump ha dichiarato un'“emergenza nazionale” al confine tra Stati Uniti e Messico come parte di azioni esecutive relative all'immigrazione. Ha anche dichiarato in un ordine separato che “l'attuale situazione al confine meridionale si qualifica come un'invasione”. Ha ordinato di sospendere l'ammissione dei rifugiati negli Stati Uniti per "almeno quattro mesi" e ha affermato che la sua Amministrazione avrebbe designato i cartelli e le bande come organizzazioni terroristiche straniere. Ha ordinato all'esercito di dare priorità alla "chiusura dei confini" e di porre fine alle migrazioni di massa illegali, al traffico di droga e ad altri crimini. E ha ordinato alle forze armate di fornire truppe, spazi di detenzione, trasporti, compresi gli aerei, e altri servizi per rafforzare la sicurezza dei confini.

Gli Stati Uniti smetteranno di consentire ai migranti che attraversano illegalmente il confine di entrare negli Stati Uniti, anche se stanno cercando asilo, secondo una delle direttive di Trump. Ha anche ordinato il ripristino della politica "Remain in Mexico", che richiede ai migranti di attendere le udienze di asilo in Messico. Un altro ordine consente al procuratore generale di “perseguire la pena di morte per tutti i crimini di una gravità che ne richieda l’uso”, compresi i crimini capitali commessi da migranti clandestini.



Modifiche alla forza lavoro federale

Il presidente ha ordinato ai dipendenti federali di tornare nei loro uffici. L'azione firmata da Trump ordina ai responsabili delle agenzie di "adottare tutte le misure necessarie per porre fine agli accordi di lavoro da remoto e richiedere ai dipendenti di tornare a lavorare di persona presso le rispettive postazioni di lavoro a tempo pieno, a condizione che i responsabili del dipartimento e delle agenzie facciano le esenzioni che ritengono necessarie". Trump ha anche disposto il congelamento delle assunzioni federali, con eccezioni per il personale militare e per i lavori “legati all’applicazione delle leggi sull’immigrazione, alla sicurezza nazionale o alla sicurezza pubblica”.

Ha ripristinato una politica che avrebbe tolto le tutele occupazionali a decine di migliaia di dipendenti federali. Trump ha tolto quelle tutele nel suo primo mandato e Biden le ha ripristinate. Un altro memorandum mira a "ripristinare la responsabilità per i dirigenti senior di carriera" nel governo federale. Il memorandum ordina alla sua Amministrazione di emettere nuovi piani di performance per i funzionari governativi senior che non sono nominati politici e di riassegnare i funzionari per garantire che siano "allineati in modo ottimale per implementare" la sua agenda. Un ordine diverso apporta modifiche al piano di assunzione del governo federale.

Trump ha anche firmato un ordine che richiede l'eliminazione dei programmi governativi sulla diversità. Include la cessazione di tutti gli uffici e le posizioni federali correlati alla diversità, all'equità e all'inclusione, nonché alla giustizia ambientale. L'ordine ordina inoltre alla sua amministrazione di esaminare quali appaltatori federali hanno fornito materiali di formazione DEI ai dipendenti federali e quali beneficiari di finanziamenti federali hanno ricevuto fondi per promuovere DEI e giustizia ambientale.

Ritiro dall'accordo di Parigi sul clima

Il presidente ha firmato una lettera alle Nazioni Unite per chiedere agli Stati Uniti di ritirarsi dall'accordo di Parigi sul clima. Inizialmente Trump ritirò gli Stati Uniti dagli accordi durante il suo primo mandato, ma sotto la presidenza di Biden il paese vi aveva nuovamente aderito.



Porre fine alla "militarizzazione" del governo federale

Una direttiva appena firmata ma formulata in modo vago ordina al procuratore generale degli Stati Uniti e al direttore dell'intelligence nazionale di esaminare eventuali comportamenti scorretti all'interno del Dipartimento di Giustizia, della Securities and Exchange Commission, della Federal Trade Commission e della comunità dell'intelligence che potrebbero essersi verificati negli ultimi quattro anni.

Ritardare l'applicazione del divieto federale su TikTok

Trump ha ordinato alla sua Amministrazione di ritardare l'applicazione di un divieto federale contro TikTok, dando alla società madre cinese dell'app più tempo per mediare un accordo con un potenziale acquirente americano. La legislazione firmata e confermata dalla Corte Suprema ha richiesto alla società madre cinese di cedere le sue attività negli Stati Uniti o di affrontare un divieto negli Stati Uniti per preoccupazioni che l'app rappresenti una minaccia alla sicurezza nazionale esponendo potenzialmente gli utenti americani alla sorveglianza o alla propaganda cinese. TikTok ha affermato che tali affermazioni sono infondate. I falchi della Cina, tra cui alcuni repubblicani del Senato, hanno esitato nel fine settimana ai piani di Trump, affermando che non esiste alcuna base legale per estendere la finestra di cessione. Il presidente non può annullare unilateralmente una legge approvata dal Congresso e confermata in tribunale, e i suoi piani per interrompere l'applicazione rischiano di essere sottoposti a esame legale.

Grazia per gli imputati del 6 gennaio

Trump ha commutato le condanne di 14 individui accusati di crimini legati alla rivolta al Campidoglio degli Stati Uniti del 6 gennaio 2021. La proclamazione ha inoltre concesso la grazia "a tutti gli altri individui condannati per reati correlati agli eventi verificatisi presso o nelle vicinanze del Campidoglio degli Stati Uniti il ​​6 gennaio 2021". Trump ha inoltre ordinato al procuratore generale "di perseguire l'archiviazione con pregiudizio per il governo di tutte le incriminazioni pendenti contro individui per la loro condotta" il 6 gennaio.



Il riconoscimento dei due sessi

Trump ha firmato un ordine per riconoscere ufficialmente solo due sessi (maschio e femmina), che sarebbero definiti in base alle cellule riproduttive al momento del concepimento. Ha ordinato alle agenzie di emettere documenti governativi che mostrino il sesso delle persone al momento del concepimento, di smettere di usare l'identità di genere o i pronomi preferiti e di mantenere spazi riservati alle donne nelle prigioni e nei rifugi. La misura ordina al procuratore generale di scrivere nuove politiche riguardanti la sentenza della Corte Suprema del 2020 in Bostock contro Clayton County, che ha stabilito che la discriminazione di genere nell'occupazione include l'identità di genere e l'orientamento sessuale. Ordina inoltre al Bureau of Prisons di "garantire che nessun fondo federale venga speso per alcuna procedura medica, trattamento o farmaco allo scopo di conformare l'aspetto di un detenuto a quello del sesso opposto". L'azione potrebbe spingere il Dipartimento dell'Istruzione a punire le scuole che riconoscono l'identità di genere, ad esempio consentendo alle ragazze transgender di accedere ai bagni femminili, agli spogliatoi o alle squadre sportive. Potrebbe anche avere ripercussioni sugli insegnanti che, in alcuni distretti, vengono invitati a usare i nomi e i pronomi preferiti dagli studenti.

Ampliare la produzione energetica americana, revocare le normative ambientali e climatiche di Biden

In una serie di azioni esecutive incentrate sulla politica energetica, Trump ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per espandere la produzione di risorse naturali, ha eliminato le norme che miravano ad accelerare la transizione verso i veicoli elettrici e ha eliminato le restrizioni all'esportazione di gas naturale liquefatto. Un ordine esecutivo sull'Alaska sosterrebbe le esportazioni di gas naturale liquefatto e la produzione di petrolio, gas e minerali essenziali.

Un altro ordine ha temporaneamente bloccato le vendite di contratti di locazione di energia eolica offshore nelle acque federali e ha sospeso l'approvazione di contratti di locazione, permessi e prestiti per progetti di energia eolica sia offshore che onshore. L'ordine proibisce inoltre temporaneamente alla società Magic Valley Energy di sviluppare il Lava Ridge Wind Project, il più grande parco eolico dell'Idaho. Sebbene Trump abbia a lungo disdegnato l'energia eolica, l'ordine è più ampio di quanto molti osservatori si aspettassero e sicuramente attirerà sfide legali.

Altri ordini

Il presidente ha firmato diversi altri ordini esecutivi e misure, tra cui:

- Incaricare i membri della sua Amministrazione di valutare diversi aspetti del commercio statunitense, tra cui la valutazione delle relazioni con Messico, Canada e Cina, indagare sulle cause del deficit commerciale statunitense e identificare pratiche commerciali sleali da parte di altri paesi.

- Emanare una direttiva che vieta la censura del discorso protetto dalla Costituzione dei cittadini americani da parte del governo federale. L'ordine accusa specificamente il governo federale di violare il discorso protetto "con il pretesto di combattere la 'disinformazione'".

- Emanazione di una direttiva volta ad affrontare la “crisi del costo della vita” negli Stati Uniti.

- Il ritiro degli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

- Revoca di tutte le autorizzazioni di sicurezza detenute dal suo ex consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton, e dagli ex funzionari dell'intelligence che hanno firmato una lettera in cui si definiva la storia del computer portatile di Hunter Biden una disinformazione russa.

- Concessione di autorizzazioni di sicurezza provvisorie a determinati membri del personale presenti in un elenco fornito dall'ufficio legale della Casa Bianca.

- Incaricare la sua Amministrazione di formulare raccomandazioni per abbellire l'architettura civica federale.

- Sospendere di 90 giorni gli aiuti allo sviluppo estero degli Stati Uniti, in modo che l'amministrazione possa riallineare gli aiuti agli obiettivi di politica estera di Trump.

- Si avvia il processo per rinominare il Golfo del Messico in "Golfo d'America" ​​e ripristinare il nome del Monte Denali in Monte McKinley, annullando una modifica apportata durante l'amministrazione Obama.

- Istituzione del “Dipartimento per l’efficienza del governo”. L’ordine riorganizza e rinomina il Servizio digitale degli Stati Uniti come Servizio Doge degli Stati Uniti.

- Chiedere al Segretario di stato di emanare delle linee guida per allineare l’agenzia “alla politica estera America First, che mette l’America e i suoi interessi al primo posto”.

Copyright Washington Post

Hanno collaborato Maegan Vazquez, Maria Sacchetti, Nick Miroff, Lauren Meckler, Hannah Natanson, Cristiano Lima-Strong, Evan Halper, Tony Romm, Isaac Arnsdorf e Jacqueline Alemany.