Per gli Stati Uniti in Sudan è genocidio 

Aumenta la pressione sui finanziatori della guerra civile: Iran ed Emirati Arabi Uniti

Martedì scorso gli Stati Uniti hanno accusato le Forze di supporto rapido (Rsf) – che dall’aprile del 2023 ogni giorno fanno massacri, stupri, pulizia etnica in Sudan – di genocidio. Washington ha riportato così all’attenzione la guerra civile che da quasi due anni strazia il popolo sudanese e di cui il mondo sembra essersi ormai dimenticato con sanzioni al leader delle Rsf, Mohammed Hamdan Dagalo, detto Hemedti e sette società negli Emirati Arabi Uniti, il principale sponsor estero del gruppo. Il segretario di stato americano Antony Blinken, dopo aver firmato la sentenza, ha accusato le Rsf e le milizie alleate di aver “sistematicamente assassinato uomini e ragazzi, persino neonati, su base etnica” e di aver deliberatamente preso di mira donne e ragazze di determinati gruppi etnici per stuprarli. “Quelle stesse milizie hanno preso di mira civili in fuga, assassinando persone innocenti in fuga dal conflitto e impedito ai civili rimasti di accedere a rifornimenti salvavita”. Secondo le Nazioni Unite, i massacri hanno portato il paese in una delle peggiori carestie al mondo e costretto oltre 11 milioni di persone (quasi un quarto della popolazione) a fuggire. Le Forze armate sudanesi (Saf) non sono ancora accusate di genocidio, eppure in termini di violenze i gruppi sono sullo stesso piano: “Entrambe le parti in conflitto hanno la responsabilità della violenza e della sofferenza in Sudan e non hanno la legittimità per governare un futuro Sudan pacifico”, ha precisato Blinken. La decisione è un passo significativo alla fine dell’Amministrazione Biden, criticata sin dall’inizio per non aver fatto abbastanza per porre fine al conflitto in Sudan: non comporterà cambiamenti immediati sul campo di battaglia, ma aumenterà la pressione sui finanziatori della guerra, in particolare l’Iran e gli Emirati Arabi Uniti, affinché smettano di fare affari con le Rsf.