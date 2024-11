Blinken dice che serve massima pressione contro Russia e Corea del nord: "La Cina può giocare un ruolo fondamentale"

"Quale potrebbe essere la risposta coordinata di cui avete discusso oggi all'escalation delle truppe nordcoreane in Ucraina, visto che la politica delle sanzioni sembra non funzionare?". Antony Blinken, segretario di stato dell'Amministrazione di Joe Biden ha risposto a questa domanda di Giulia Pompili spiegando: "Le sanzioni di Usa e Ue continueranno a mettere pressione alla Russia e a chiunque aiuta la sua guerra di aggressione contro l'Ucraina".

"Per quanto riguarda la Corea del nord stiamo lavorando da tempo per mettere pressione a Pyongyang. La Cina può giocare un ruolo fondamentale in questo. Noi, ma anche alcuni paesi dell'Asia come Giappone e Corea del sud, rafforzeremo la nostra deterrenza, perché siamo molto preoccupati sia per quello che la Corea del nord fa per la Russia, che per quello che può fare la Corea del nord per la Russia. Questo ci porterà a fare ulteriori passi per rafforzare la nostra deterrenza e la nostra difesa, e anche se non saranno azioni dirette contro la Cina, alla Cina non piaceranno", ha concluso il segretario di Stato. "Speriamo che la Cina intervenga per porre fine a tutto questo".